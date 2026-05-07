Pilnaceks Witwe nimmt in U-Ausschuss-Ermittler in Schutz

Wien - Die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs, Caroline List, hat am Donnerstag bei ihrer Befragung im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek die Ermittler in Schutz genommen. Die "Professionalität" der Beamten und die "gleichzeitig gezeigte Einfühlsamkeit für eine Hinterbliebene" hätten sie "zutiefst beeindruckt", betonte List vor den Abgeordneten.

Nach Schüssen vor Linzer Gasthaus drei Tote

Linz - Vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr sind am frühen Donnerstagnachmittag tödliche Schüsse gefallen. Die Polizei bestätigte, dass ein 88-jähriger Mann zuerst seine 89-jährige Frau sowie die 61-jährige Tochter und dann sich erschossen habe. Die Tatwaffe sei sichergestellt worden, hieß es weiter. Dass auch ein Abschiedsbrief gefunden worden sei, bestätigte die Polizei vorerst nicht. Auch über das Motiv herrschte noch Unklarheit.

Dosis in manipuliertem Hipp-Glas nicht lebensgefährlich

Eisenstadt - Ein Verzehr des im Burgenland sichergestellten Hipp-Glases, das 15 Mikrogramm Rattengift enthielt, wäre nicht lebensgefährlich gewesen. Das ergab ein ergänzendes Gutachten, wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Dosis war aber hoch genug, um gesundheitliche Auswirkungen zu verursachen. Sie hätte zu einer Verminderung der Blutgerinnungsfähigkeit und damit zu mild verlaufenden Blutungen führen können, hieß es.

Causa Wienwert - Freispruch für SPÖ-Politiker Nevrivy

Wien - Der Donaustädter SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ist von den Vorwürfen gegen ihn rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert in erster Instanz freigesprochen worden. Auch für den mitangeklagten ehemaligen Wienwert-Chef Stefan Gruze gab es in diesem Zusammenhang einen Freispruch - weitere Vorwürfe gegen ihn im Wienwert-Großprozess sind aber weiter Gegenstand der Gerichtsverhandlung. Die WKStA gab keine Erklärung ab, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Suche nach Kontaktpersonen

Genf/Buenos Aires/Adeje (Teneriffa) - Nach einem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" suchen Behörden weltweit nach Kontaktpersonen. Ziel ist es, eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Drei Menschen starben bisher, darunter ein Deutscher und ein niederländisches Ehepaar. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte in Genf, inzwischen gebe es im Zusammenhang mit dem Hantavirus-Ausbruch auf der "Hondius" fünf bestätigte Infektionsfälle.

Warnung vor "De-Professionalisierung" in der Pflege

Wien - Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) warnt vor einer zunehmenden De-Professionalisierung der Pflege. Mit dem Einsatz von weniger qualifiziertem Personal bei gleichzeitiger Einschränkung professioneller Kompetenzen gefährde man die Versorgungsqualität, hieß es am Donnerstag. Laut einer Umfrage sorgt sich die Mehrheit der Bevölkerung um die langfristige Sicherstellung der Pflege. Auch die Gewerkschaften und der Samariterbund deponierten Forderungen.

US-Außenminister Rubio traf Papst Leo XIV.

Rom/Vatikanstadt/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat am Donnerstag im Vatikan Papst Leo XIV. getroffen. Nach dem Gespräch mit dem Pontifex folgte eine Audienz beim vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, wie aus Vatikan-Kreisen verlautete. Höchste Sicherheitsvorkehrungen wurden im Vorfeld des Besuchs ergriffen. Das Gelände rund um den Vatikan wurde zum Großteil abgeriegelt. Vor Rubio hatte der Papst den polnischen Premierminister Donald Tusk empfangen.

Palästinenser melden erneut Tote bei Angriff Israels in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Trotz Waffenruhe hat es bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge am Nachmittag erneut Tote gegeben. Drei Palästinenser seien dabei in der Stadt Gaza ums Leben gekommen und weitere teils schwer verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen vor Ort. Nach Angaben aus dem Gazastreifen wurde ein Wachposten der Hamas-Polizei getroffen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die israelische Armee sagte, sie prüfe die Berichte.

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red