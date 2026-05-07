Pilnaceks Witwe nimmt in U-Ausschuss-Ermittler in Schutz

Wien - Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek hat die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs, Caroline List, am Donnerstag die Ermittler in Schutz genommen. Die "Professionalität" der Beamten und die "gleichzeitig gezeigte Einfühlsamkeit für eine Hinterbliebene" hätten sie "zutiefst beeindruckt", betonte List vor den Abgeordneten. Zuvor hatte auch der Chef des niederösterreichischen Landeskriminalamts das Vorgehen der Polizei verteidigt.

Kiew und Moskau drohen sich vor Weltkriegsparade gegenseitig

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vertreter mit Russland verbündeter Staaten davor gewarnt, am Samstag an der Weltkriegsparade in Moskau teilzunehmen. Russland rief indes angesichts eines möglichen Vergeltungsangriffs auf Kiew die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt und ausländische Diplomaten erneut dazu auf, die Stadt zu verlassen. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause vom 8. bis zum 10. Mai angekündigt.

88-Jähriger erschoss bei Gasthaus Frau, Tochter und sich

Linz - Am Parkplatz neben einem Gasthaus in Linz-Urfahr hat laut Polizei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein 88-Jähriger erst seine 89-jährige Frau sowie die 61-jährige Tochter, die aus Deutschland zu Besuch war, und dann sich erschossen. Die sichergestellte Tatwaffe, eine Weltkriegswaffe P39, habe er illegal besessen. Auch ein Abschiedsbrief wurde bei den Toten - der Schütze dürfte ihn geschrieben haben - gefunden. Eine Obduktion der Toten wurde angeordnet.

Dosis in manipuliertem Hipp-Glas nicht lebensgefährlich

Eisenstadt - Ein Verzehr des im Burgenland sichergestellten Hipp-Glases, das 15 Mikrogramm Rattengift enthielt, wäre nicht lebensgefährlich gewesen. Das ergab ein ergänzendes Gutachten, wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Dosis war aber hoch genug, um gesundheitliche Auswirkungen zu verursachen. Sie hätte zu einer Verminderung der Blutgerinnungsfähigkeit und damit zu mild verlaufenden Blutungen führen können, hieß es.

US-Verhandlungsvorschlag wird von Teheran weiter geprüft

Teheran - Irans Regierung prüft nach eigenen Angaben weiter einen US-Verhandlungsvorschlag aus den USA. Teheran habe Washington noch nicht geantwortet, sagte Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Sobald die Beratungen abgeschlossen seien, werde das Ergebnis über Pakistan als Vermittler an die USA kommuniziert. Derzeit wartet das Weiße Haus auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten.

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Suche nach Kontaktpersonen

Genf/Buenos Aires/Adeje (Teneriffa) - Nach einem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" suchen Behörden weltweit nach Kontaktpersonen. Ziel ist es, eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Drei Menschen starben bisher, darunter ein Deutscher und ein niederländisches Ehepaar. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte in Genf, inzwischen gebe es im Zusammenhang mit dem Hantavirus-Ausbruch auf der "Hondius" fünf bestätigte Infektionsfälle.

US-Außenminister Rubio traf Papst Leo XIV.

Rom/Vatikanstadt/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat am Donnerstag im Vatikan Papst Leo XIV. getroffen. Nach dem Gespräch mit dem Pontifex folgte eine Audienz beim vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, wie aus Vatikan-Kreisen verlautete. Höchste Sicherheitsvorkehrungen wurden im Vorfeld des Besuchs ergriffen. Das Gelände rund um den Vatikan wurde zum Großteil abgeriegelt. Vor Rubio hatte der Papst den polnischen Premierminister Donald Tusk empfangen.

Palästinenser melden erneut Tote bei Angriff Israels in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Trotz Waffenruhe hat es bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge am Nachmittag erneut Tote gegeben. Drei Palästinenser seien dabei in der Stadt Gaza ums Leben gekommen und weitere teils schwer verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen vor Ort. Nach Angaben aus dem Gazastreifen wurde ein Wachposten der Hamas-Polizei getroffen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die israelische Armee sagte, sie prüfe die Berichte.

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red