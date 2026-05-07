Kiew und Moskau drohen sich vor Weltkriegsparade gegenseitig

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vertreter mit Russland verbündeter Staaten davor gewarnt, am Samstag an der Weltkriegsparade in Moskau teilzunehmen. Russland rief indes angesichts eines möglichen Vergeltungsangriffs auf Kiew die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt und ausländische Diplomaten erneut dazu auf, die Stadt zu verlassen. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause vom 8. bis zum 10. Mai angekündigt.

Pilnaceks Witwe nimmt in U-Ausschuss-Ermittler in Schutz

Wien - Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek hat die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs, Caroline List, am Donnerstag die Ermittler in Schutz genommen. Die "Professionalität" der Beamten und die "gleichzeitig gezeigte Einfühlsamkeit für eine Hinterbliebene" hätten sie "zutiefst beeindruckt", betonte List vor den Abgeordneten. Zuvor hatte auch der Chef des niederösterreichischen Landeskriminalamts das Vorgehen der Polizei verteidigt.

88-Jähriger erschoss bei Gasthaus Frau, Tochter und sich

Linz - Am Parkplatz neben einem Gasthaus in Linz-Urfahr hat laut Polizei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein 88-Jähriger erst seine 89-jährige Frau sowie die 61-jährige Tochter, die aus Deutschland zu Besuch war, und dann sich erschossen. Die sichergestellte Tatwaffe, eine Weltkriegswaffe P39, habe er illegal besessen. Auch ein Abschiedsbrief wurde bei den Toten - der Schütze dürfte ihn geschrieben haben - gefunden. Eine Obduktion der Toten wurde angeordnet.

Trump setzt Frist für Umsetzung von Zolldeal und droht EU

Washington - Im Zollstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum Geburtstag der USA - dem 4. Juli - ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle "leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

US-Verhandlungsvorschlag wird von Teheran weiter geprüft

Teheran - Irans Regierung prüft nach eigenen Angaben weiter einen Verhandlungsvorschlag aus den USA. Teheran habe Washington noch nicht geantwortet, sagte Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Sobald die Beratungen abgeschlossen seien, werde das Ergebnis über Pakistan als Vermittler an die USA kommuniziert. Derzeit wartet das Weiße Haus auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten.

Palästinenser melden erneut Tote bei Angriff Israels in Gaza

Tel Aviv/Gaza - Trotz Waffenruhe hat es bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge Donnerstagnachmittag erneut Tote gegeben. Israels Armee sprach von bewaffneten Mitgliedern der Hamas. Aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß es, drei Palästinenser seien bei dem Angriff in Gaza-Stadt ums Leben gekommen und weitere teils schwer verletzt worden. Nach Angaben aus dem Gazastreifen wurde ein Wachposten der Hamas-Polizei getroffen.

Einbrecher erschossen: Mordprozess gegen Hausbesitzer

Salzburg - Nach den tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am 31. Juli 2025 in der Stadt Salzburg muss sich am Freitag der Schütze wegen Mordes vor Gericht verantworten. Der 66-Jährige soll den 31-jährigen Einbrecher aus einer Entfernung von rund neun Metern mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet haben. Der Anwalt des Angeklagten sprach hingegen im bisherigen Verfahren von Notwehr oder einer "irrtümlichen Annahme einer Notwehr".

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red