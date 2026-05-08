Moskau und Kiew streiten um Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig den Bruch jeweils einseitig erklärter Feuerpausen vor. Moskau teilte am Freitag mit, in den frühen Morgenstunden seien über Russland 264 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte wiederum, russische Truppen hätten in der Nacht ukrainische Stellungen attackiert. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde am Freitag Luftalarm ausgelöst.

US-Handelsgericht kippt Trumps weltweite Zölle

New York - Ein US-Handelsgericht hat die von Präsident Donald Trump verhängten weltweiten Zölle von zehn Prozent für unzulässig erklärt. Die pauschalen Abgaben seien nach einem Handelsgesetz aus den 1970er-Jahren nicht gerechtfertigt, urteilte das Gericht am Donnerstag. Die Richter gaben damit einer Klage von Kleinunternehmen mit zwei zu eins Stimmen statt. Die Zölle waren am 24. Februar in Kraft getreten.

Meere heizen sich auf - Drittwärmster April seit Messbeginn

Bonn - Im zurückliegenden Monat April haben Forscher die zweithöchste Meeresoberflächentemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Dies gelte für alle Ozeane außerhalb der Polarregion, teilte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mit. In weiten Teilen des tropischen Pazifiks wurden demnach Rekordtemperaturen gemessen, die mit starken maritimen Hitzewellen einhergingen. Es sei zudem der drittwärmste April seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit gewesen.

USA und Iran beschießen einander in Straße von Hormuz

Washington/Teheran - Nach neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran hat US-Präsident Donald Trump Befürchtungen über ein Ende der Waffenruhe zerstreut. Die Feuerpause sei weiterhin in Kraft, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) dem Sender ABC News. Zuvor hatten die USA nach eigenen Angaben als Reaktion auf iranische Angriffe in der Straße von Hormuz militärische Ziele im Iran beschossen. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation.

Einbrecher erschossen: Mordprozess gegen Hausbesitzer

Salzburg - Nach den tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am 31. Juli 2025 in der Stadt Salzburg muss sich am Freitag der Schütze wegen Mordes vor Gericht verantworten. Der 66-Jährige soll den 31-jährigen Einbrecher aus einer Entfernung von rund neun Metern mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet haben. Der Anwalt des Angeklagten sprach hingegen im bisherigen Verfahren von Notwehr oder einer "irrtümlichen Annahme einer Notwehr".

Schwere Verluste für Labour bei britischen Kommunalwahlen

London/Edinburgh/Cardiff - Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien hat die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer schwere Verluste erlitten. Die Anti-Einwanderungspartei Reform UK von Nigel Farage gewann in England Hunderte Sitze in den Kommunalvertretungen hinzu. Labour verlor in traditionellen Hochburgen in Mittel- und Nordengland sowie in Teilen Londons massiv an Zustimmung. Dies erhöht den Druck auf den angeschlagenen Starmer zwei Jahre nach seinem Amtsantritt.

Drei Wanderer bei Vulkanausbruch in Indonesien getötet

Jakarta - Bei einem Vulkanausbruch in Indonesien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handle es sich um Wanderer, die trotz Warnungen in dem Gebiet auf der Insel Halmahera unterwegs waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Opfer stammen demnach aus dem Ausland. Zehn weitere Wanderer werden nach Polizeiangaben vermisst.

Harrods: 75 Missbrauchsopfer durch Al-Fayed entschädigt

London - Das Londoner Luxuskaufhaus Harrods hat bisher 75 Opfern sexuellen Missbrauchs durch seinen ehemaligen Eigentümer Mohamed Al-Fayed eine "vollständige Entschädigung" gezahlt. Fast 200 weitere Anträge würden derzeit bearbeitet, teilte das Entschädigungsprogramm des Kaufhauses der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in einer Erklärung mit. Insgesamt hätten 259 Betroffene Ansprüche geltend gemacht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red