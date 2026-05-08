Schütze vor Linzer Lokal hatte Angst vor Verkauf der Wohnung

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen nach dem zweifachen Femizid und Suizid am Donnerstag vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr übernommen. Der bei den Toten gefundene Abschiedsbrief wurde inzwischen ausgewertet. Daraus geht hervor, dass dem 88-jährigen mutmaßlichen Täter wohl die neue Lebenssituation der 61-jährigen Tochter, die in Deutschland wohnte, nicht recht war, führte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft aus.

Behinderte Kinder sollen Recht auf mehr Schuljahre bekommen

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat am Freitag bei einer NEOS-Enquete erneut Maßnahmen für mehr Inklusion an Schulen versprochen. Der oft geforderte Rechtsanspruch behinderter Kinder auf ein 11. und 12. Schuljahr soll 2027/28 kommen, zeigte er sich zuversichtlich. Experten, Eltern- und Behindertenvertreter haben bei der Veranstaltung im Parlament für gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung geworben, draußen wurde gegen den Status quo protestiert.

Großer Waldbrand bei Tschernobyl nach Drohnenabsturz

Tschernobyl/Kiew (Kyjiw) - In der Sperrzone um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine ist nach einem Drohnenabsturz ein großer Waldbrand ausgebrochen. Die radioaktiven Strahlungswerte lägen "innerhalb der normalen Grenzen", teilten örtliche Behörden mit. Russland und die Ukraine werfen einander indes gegenseitig den Bruch jeweils einseitig erklärter Feuerpausen vor. Anlass für die von Moskau ausgerufene Waffenruhe sind Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau.

Dritter Hantavirus-Verdachtsfall in Großbritannien gemeldet

London - Großbritannien hat am Freitag den dritten Hantavirus-Verdachtsfall bei einem Briten bekanntgegeben: Wie die Behörden mitteilten, wurde der Fall auf der Insel Tristan da Cunha im Südatlantik gemeldet. Zur selben Inselgruppe, bei der es sich um britisches Überseegebiet handelt, gehört die Insel St. Helena, auf der Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Hondius" von Bord gegangen waren. Eine Flugbegleiterin aus den Niederlanden wurde inzwischen negativ auf das Virus getestet.

Trockenheit trotz Regens in Österreich weiterhin ausgeprägt

Wien - In den vergangenen 48 Stunden hat es fast überall in Österreich geregnet, bis auf Ausnahmen waren die Mengen jedoch viel zu gering. Nur im Wald- und Mostviertel blieb der Niederschlag aus, berichtete Geosphere am Freitag. In der niederösterreichischen Bezirkshauptstadt Zwettl gab es beispielsweise von 1. März bis 7. Mai insgesamt 22 Millimeter Niederschlag - der Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020 beträgt jedoch 101 Millimeter, also ein Defizit von rund 80 Prozent.

USA und Iran beschießen einander in Straße von Hormuz

Washington/Teheran - Nach neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran hat US-Präsident Donald Trump Befürchtungen über ein Ende der Waffenruhe zerstreut. Die Feuerpause sei weiterhin in Kraft, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) dem Sender ABC News. Zuvor hatten die USA nach eigenen Angaben als Reaktion auf iranische Angriffe in der Straße von Hormuz militärische Ziele im Iran beschossen. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation.

Schwere Verluste für Labour bei britischen Kommunalwahlen

London/Edinburgh/Cardiff - Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien hat die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer schwere Verluste erlitten. Die Anti-Einwanderungspartei Reform UK von Nigel Farage gewann in England in den Kommunalvertretungen massiv dazu. Auch bei den Regionalwahlen in Schottland und Wales wird ein Desaster für Labour erwartet. Dies erhöht den Druck auf den angeschlagenen Starmer zwei Jahre nach seinem Amtsantritt.

Zahl der Firmenpleiten im ersten Quartal leicht gesunken

Wien - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich ist im ersten Quartal 2026 leicht gesunken. Laut vorläufigen Daten der Statistik Austria meldeten 1.741 Unternehmen Insolvenz an, das waren um rund 2 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Die Unternehmensregistrierungen sanken im gleichen Zeitraum um etwa 7 Prozent auf 18.021, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red