Regierung plädiert am 8. Mai für starke Demokratie

Wien - Die Bundesregierung hat sich am 8. Mai, dem Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, für eine starke Demokratie ausgesprochen. Diese habe derzeit ein Vertrauensproblem, sagte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und appellierte: "Demokratie ist kein Zustand, Demokratie ist Praxis." Es brauche eine klare und verantwortungsvolle Politik, hielt auch Kanzler Christian Stocker (ÖVP) bei einer Gedenkveranstaltung im Bundeskanzleramt fest.

Schütze vor Linzer Lokal hatte Angst vor Verkauf der Wohnung

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen nach dem zweifachen Femizid und Suizid am Donnerstag vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr übernommen. Der bei den Toten gefundene Abschiedsbrief wurde inzwischen ausgewertet. Daraus geht hervor, dass dem 88-jährigen mutmaßlichen Täter wohl die neue Lebenssituation der 61-jährigen Tochter, die in Deutschland wohnte, nicht recht war, führte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft aus.

Doskozil nach Kehlkopf-Entfernung aus Klinik entlassen

Eisenstadt/Leipzig - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat das Universitätsklinikum Leipzig, in dem ihm vor Ostern der Kehlkopf entfernt wurde, am Freitag wieder verlassen können. Es gehe ihm den Umständen entsprechend sehr gut und er merke jeden Tag Fortschritte, schrieb er in einem Social-Media-Posting. Zur Frage, wie seine Stimme mit Prothese nun klinge, merkte er an: "Ein bisschen Geduld braucht es noch."

Geiselnahme in deutscher Bank vorbei

Mainz - Die Geiselnahme in einer Bank in Sinzig im westdeutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist vorbei. Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte in der Filiale nur mehr zwei Menschen an, die unverletzt und vermutlich Opfer waren. Weitere Menschen seien nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagnachmittag. Die Exekutive war gegen 9.00 Uhr von der Tat informiert worden und rückte mit einem Großaufgebot an. Danach blieb die Lage für einige Zeit "statisch".

Stewardess negativ auf Hantavirus getestet

London - Großbritannien hat am Freitag den dritten Hantavirus-Verdachtsfall bei einem Briten bekanntgegeben: Wie die Behörden mitteilten, wurde der Fall auf der Insel Tristan da Cunha im Südatlantik gemeldet. Zur selben Inselgruppe, bei der es sich um britisches Überseegebiet handelt, gehört die Insel St. Helena, auf der Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Hondius" von Bord gegangen waren. Eine Flugbegleiterin aus den Niederlanden wurde inzwischen negativ auf das Virus getestet.

Verdächtige Öl-Wetten vor Trump-Aussagen größer als gedacht

Washington - Kurz vor wichtigen Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Iran-Politik haben Unbekannte im März und April in weitaus größerem Stil als bisher bekannt auf fallende Ölpreise gewettet. Eine Auswertung von Börsendaten durch die Nachrichtenagentur Reuters ergab, dass sich das Volumen der auffällig gut platzierten Geschäfte über verschiedene Börsen und Derivate hinweg auf bis zu 7 Mrd. Dollar (6 Mrd. Euro) summierte. Bisherigen Berichten zufolge waren es 2,6 Mrd. Dollar.

Raub-Prozess für zwei im "Fall Anna" Freigesprochene

Wien - Mit rechtskräftigen Freisprüchen für zehn Burschen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren ist Ende September 2025 am Wiener Landesgericht der Prozess im "Fall Anna" zu Ende gegangen. Zwei der damals Angeklagten, denen in Zusammenhang mit geschlechtlichen Handlungen an einer Zwölfjährigen kein strafbares Verhalten nachweisbar war, müssen nach einem Raubüberfall nun aber mit längeren Haftstrafen rechnen. Sie sollen mit zwei Komplizen einen Supermarktbetreiber ausgeraubt haben.

Zum Jahrestag seiner Wahl: Papst besuchte Pompeji und Neapel

Vatikanstadt/Neapel/Pompeji (Pompei) - Zum ersten Jahrestag seiner Wahl hat Papst Leo XIV am Freitag Pompeji und Neapel besucht. Nach seiner Landung in der Früh begab sich der Papst zunächst in das Marienheiligtum von Pompeji. Dort kniete er vor dem Grab des Heiligtumsgründers und Juristen Bartolo Longo (1841-1926). Anschließend begrüßte der Pontifex im Inneren des Heiligtums persönlich zahlreiche Kranke sowie Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen.

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red