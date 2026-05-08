Mann gab vor Linzer Lokal mindestens fünf Schüsse ab

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen nach dem Femizid von Ehefrau und Tochter sowie dem Suizid des Mannes am Donnerstag vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr übernommen. Die von ihr in Auftrag gegebene Obduktion hat gezeigt, dass auf die 61-Jährige aus unmittelbarer Nähe zwei Schüsse und auf die 89-Jährige mindestens zwei abgegeben wurden. Dann setzte der 88-Jährige mit einem Schuss seinem Leben ein Ende, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Freitagnachmittag.

Regierung plädiert am 8. Mai für starke Demokratie

Wien - Die Bundesregierung hat sich am 8. Mai, dem Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, für eine starke Demokratie ausgesprochen. Diese habe derzeit ein Vertrauensproblem, sagte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und appellierte: "Demokratie ist kein Zustand, Demokratie ist Praxis." Es brauche eine klare und verantwortungsvolle Politik, hielt auch Kanzler Christian Stocker (ÖVP) bei einer Gedenkveranstaltung im Bundeskanzleramt fest.

Weitere Entwicklung im Iran nach Angriffen offen

Washington/Teheran - Nach den nächtlichen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran ist nun offen, wie es mit den Bemühungen um Frieden weitergeht. Beide Seiten beschossen einander in der Nacht auf Freitag und gaben sich gegenseitig die Schuld dafür. US-Präsident Donald Trump betonte aber, die Waffenruhe sei weiter in Kraft. Eine Reaktion Teherans auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs steht noch aus, wird aber für Freitag erwartet.

Schwere Verluste für Labour bei britischen Kommunalwahlen

London/Edinburgh/Cardiff - Nach deutlichen Verlusten seiner sozialdemokratischen Labour-Partei bei den Kommunalwahlen in England hat der britische Premierminister Keir Starmer einen Rücktritt abgelehnt. Trotz der "sehr harten" Ergebnisse sei er weiter entschlossen, "den Wandel herbeizuführen, den ich versprochen habe", sagte Starmer Freitag. Auch bei Regionalwahlen in Schottland und Wales wurden Verluste für Labour erwartet. Die Rechtsaußen-Partei Reform UK etablierte sich mit deutlichen Zugewinnen.

Polizeieinsatz um Bank in Deutschland

Mainz - Die gemeldete Geiselnahme in einer Bank in Sinzig im westdeutschen Bundesland Rheinland-Pfalz war möglicherweise gar keine. Nach dem Ende der Lage am Freitagnachmittag war eigentlich nur fix, dass es sich um einen größeren Polizeieinsatz um die Filiale handelte und dass zwei Menschen offenbar ihrer Freiheit beraubt wurden. Die Polizei ging am Abend von mindestens einem männlichen Täter aus, der auch Beute gemacht hat.

Stewardess negativ auf Hantavirus getestet

London - Großbritannien hat am Freitag den dritten Hantavirus-Verdachtsfall bei einem Briten bekanntgegeben: Wie die Behörden mitteilten, wurde der Fall auf der Insel Tristan da Cunha im Südatlantik gemeldet. Zur selben Inselgruppe, bei der es sich um britisches Überseegebiet handelt, gehört die Insel St. Helena, auf der Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Hondius" von Bord gegangen waren. Eine Flugbegleiterin aus den Niederlanden wurde inzwischen negativ auf das Virus getestet.

Meinl-Reisinger sieht Weltmacht-Potenzial für EU

Wien - Das Ende des Vetorechts in der Außen- und Sicherheitspolitik, eine integrierte EU-Verteidigung und die Anbindung Kanadas als Sicherheits- und Wirtschaftspartner: Mit Vorschlägen wie diesen will Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) die Europäische Union "stärker, schneller und handlungsfähiger" machen und potenziell auch zu einer "Weltmacht", wie sie in einer programmatischen Rede zum morgigen Europatag in Wien sagte.

Zum Jahrestag seiner Wahl: Papst besuchte Pompeji und Neapel

Vatikanstadt/Neapel/Pompeji (Pompei) - Zum ersten Jahrestag seiner Wahl hat Papst Leo XIV am Freitag Pompeji und Neapel besucht. Nach seiner Landung in der Früh begab sich der Papst zunächst in das Marienheiligtum von Pompeji. Dort kniete er vor dem Grab des Heiligtumsgründers und Juristen Bartolo Longo (1841-1926). Anschließend begrüßte der Pontifex im Inneren des Heiligtums persönlich zahlreiche Kranke sowie Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen.

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red