Plädoyers für eine starke Demokratie am 8. Mai

Wien - Der 8. Mai war heuer von Appellen für eine starke Demokratie und von der Beschäftigung mit Täterinnen und Tätern geprägt. Sowohl die Regierung als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen forderten Einsatz für den Erhalt der Demokratie, deren Rückzug weltweit - so Van der Bellen - kein Naturgesetz sei. Den Höhepunkt des Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Kriegsendes in Europa bildete das vom Mauthausen Komitee (MKÖ) organisierte "Fest der Freude".

Hantavirus: Schiffsankunft auf Teneriffa wird vorbereitet

London - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" bereiten internationale Fachleute die Ankunft der Passagiere und Besatzung auf Teneriffa vor. Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der EU-Gesundheitsagentur ECDC und medizinisches Personal aus den Niederlanden seien an Bord, sagte eine WHO-Sprecherin in Genf. Derzeit zeige niemand auf der "Hondius" Symptome, sagte Ana�s Legand, eine WHO-Expertin für Viruserkrankungen, in einem Online-Briefing.

Trump kündigt dreitägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg an

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Russland und die Ukraine von einer ab Samstag geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt. Diese werde die Aussetzung aller Kampfhandlungen sowie den Austausch von 1.000 Gefangenen jeder Seite umfassen, schrieb Trump auf Truth Social. Die Bitte sei von ihm vorgebracht worden. Er sei Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sehr dankbar, dass sie zugestimmt hätten, schrieb Trump.

Moskauer Parade zum Weltkriegsgedenken

Moskau - In gedämpfter Stimmung findet am Samstag in Moskau die traditionelle Militärparade zum Tages des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland statt. Auf dem Roten Platz am Kreml werden Soldaten und Kadetten an Staatschef Wladimir Putin vorbeimarschieren. Auf die sonst übliche Präsentation von Militärtechnik wird aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen verzichtet. Es werden nur wenige ausländische Staatsgäste anwesend sein, ausländische Journalisten wurden ausgeladen.

Ungarns Parlament wählt Magyar zum neuen Regierungschef

Budapest - Historischer Machtwechsel in Ungarn: Im Budapester Parlament findet am Samstag ab 10.00 Uhr die konstituierende Sitzung statt, bei der P�ter Magyar, Vorsitzender der Mitte-Rechts-Partei Respekt und Freiheit (TISZA), zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Damit endet die Epoche des scheidenden Premiers Viktor Orb�n, der 16 Jahre lang die meiste Zeit mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit regierte.

Weitere Entwicklung im Iran nach Angriffen offen

Washington/Teheran - Nach den nächtlichen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran ist nun offen, wie es mit den Bemühungen um Frieden weitergeht. Beide Seiten beschossen einander in der Nacht auf Freitag und gaben sich gegenseitig die Schuld dafür. US-Präsident Donald Trump betonte aber, die Waffenruhe sei weiter in Kraft. Eine Reaktion Teherans auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs steht noch aus, wird aber für Freitag erwartet.

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red