Plädoyers für eine starke Demokratie am 8. Mai

Wien - Der 8. Mai war heuer von Appellen für eine starke Demokratie und von der Beschäftigung mit Täterinnen und Tätern geprägt. Sowohl die Regierung als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen forderten Einsatz für den Erhalt der Demokratie, deren Rückzug weltweit - so Van der Bellen - kein Naturgesetz sei. Den Höhepunkt des Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Kriegsendes in Europa bildete das vom Mauthausen Komitee (MKÖ) organisierte "Fest der Freude".

Tiroler Einsatzleiter mit Appell für Gaza-Evakuierungen

Innsbruck/Jerusalem/Gaza - Der Innsbrucker Ärzte-ohne-Grenzen-Einsatzleiter Marcus Bachmann hat die angespannte Lage im Gazastreifen und im Westjordanland verdeutlicht und Österreich zur Aufnahme von aus medizinischen Gründen evakuierten Patienten aufgefordert. Im APA-Gespräch verwies er auf 18.500 Menschen, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) dringend aus dem Gazastreifen evakuiert werden müssten. Die Einhaltung des internationalen humanitären Völkerrechts müsse jedenfalls eingefordert werden.

Schwere Verluste für Labour bei britischen Kommunalwahlen

London/Edinburgh/Cardiff - Nach deutlichen Verlusten seiner sozialdemokratischen Labour-Partei bei den Kommunalwahlen in England hat der britische Premierminister Keir Starmer einen Rücktritt abgelehnt. Trotz der "sehr harten" Ergebnisse sei er weiter entschlossen, "den Wandel herbeizuführen, den ich versprochen habe", sagte Starmer Freitag. Auch bei Regionalwahlen in Schottland und Wales wurden Verluste für Labour erwartet. Die Rechtsaußen-Partei Reform UK etablierte sich mit deutlichen Zugewinnen.

Weitere Entwicklung im Iran nach Angriffen offen

Washington/Teheran - Nach den nächtlichen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran ist nun offen, wie es mit den Bemühungen um Frieden weitergeht. Beide Seiten beschossen einander in der Nacht auf Freitag und gaben sich gegenseitig die Schuld dafür. US-Präsident Donald Trump betonte aber, die Waffenruhe sei weiter in Kraft. Eine Reaktion Teherans auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs steht noch aus, wird aber für Freitag erwartet.

Trump kündigt dreitägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg an

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Russland und die Ukraine von einer ab Samstag geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt. Diese werde die Aussetzung aller Kampfhandlungen sowie den Austausch von 1.000 Gefangenen jeder Seite umfassen, schrieb Trump auf Truth Social. Die Bitte sei von ihm vorgebracht worden. Er sei Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sehr dankbar, dass sie zugestimmt hätten, schrieb Trump.

Hantavirus: Schiffsankunft auf Teneriffa wird vorbereitet

London - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" bereiten internationale Fachleute die Ankunft der Passagiere und Besatzung auf Teneriffa vor. Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der EU-Gesundheitsagentur ECDC und medizinisches Personal aus den Niederlanden seien an Bord, sagte eine WHO-Sprecherin in Genf. Derzeit zeige niemand auf der "Hondius" Symptome, sagte Ana�s Legand, eine WHO-Expertin für Viruserkrankungen, in einem Online-Briefing.

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red