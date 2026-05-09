Putin siegessicher im Ukraine-Krieg - Parade ohne Panzer

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich am Samstag bei der Militärparade zum 9. Mai sicher gezeigt, dass Moskaus Armee den seit Februar 2022 andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnt. Sie werde bei ihrem Einsatz in der Ukraine heute inspiriert von der "Generation der Sieger" im Zweiten Weltkrieg, so Putin in scharfem Ton auf dem Roten Platz in Moskau. "Sie stellen sich einer aggressiven Macht entgegen, die vom gesamten NATO-Block bewaffnet und unterstützt wird."

Kreml kritisiert Selenskyjs "dummen Witz" zur Militärparade

Washington/Kiew (Kyjiw) - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj ist mit einem Dekret zur "Genehmigung" der russischen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau auf Kritik gestoßen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bewertete den Erlass am Samstag als "dummen Witz". Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er habe Russland und die Ukraine von einer ab Samstag geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt. Diese umfasse die Aussetzung aller Kampfhandlungen und den Austausch von jeweils 1.000 Gefangenen.

Häftling aus Innsbrucker Justizanstalt "abgeseilt"

Innsbruck - Ein Häftling soll diese Woche aus der Justizanstalt Innsbruck ausgebrochen sein. Der Mann seilte sich laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstags-Ausgabe) Dienstagabend aus einem Fenster des "Ziegelstadel" ab. Dafür soll er miteinander verknüpfte Hand- und Leintücher verwendet haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung sei der Ausbrecher noch nicht gefasst, hieß es. Das Justizministerium bestätigte die Flucht gegenüber der APA.

Traktor stürzte in Tirol auf Gleise, wurde von Zug erfasst

Patsch - Ein 40-Jähriger ist Freitagnachmittag in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land) bei Forstarbeiten mit seinem Traktor rund 100 Meter auf die Zuggleise der Brennerstrecke abgestürzt, aus dem Führerhaus geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Ein in Richtung Innsbruck fahrender Railjet kollidierte mit dem Traktor. Der Zug entgleiste jedoch nicht und es wurde niemand verletzt. Der 15-jährige Sohn des 40-Jährigen beobachtete den Unfall und verständigte seine Mutter.

Israel meldet 85 Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon

Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden 85 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Dazu gehörten Waffenlager, Abschussrampen sowie weitere militärische Infrastruktur. Die Armee begründete den Einsatz mit der Abwehr von Bedrohungen für israelische Zivilisten und Soldaten im Südlibanon. In der Bekaa-Ebene sei eine unterirdische Anlage zerstört worden, die von der Hisbollah zur Herstellung von Waffen genutzt worden sein soll, hieß es.

Seniorenvertreterinnen vorerst nicht verhandlungsbereit

Wien - Die beiden Präsidentinnen des Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ), sind Freitagnachmittag mit Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) zu einem Gespräch zur Pensionsanpassung 2027 zusammengetroffen. Beide hätten ihre Position bekräftigt, weiterhin auf einer vollen Inflationsabgeltung zu bestehen, teilte das Ministerium der APA am Samstag mit. Vor diesem Hintergrund erklärten die beiden, derzeit nicht in konkrete Verhandlungen eintreten zu wollen.

Hantavirus: Schiff soll Sonntagfrüh in Teneriffa anlegen

Genf - Das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll laut dem Betreiber voraussichtlich Sonntagfrüh im Hafen von Granadilla auf Teneriffa ankommen. Die Planungen für die Ankunft, inklusive Untersuchungen und Quarantäne-Prozeduren, würden von verschiedenen Organisationen verantwortet, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie niederländische und spanische Gesundheitsbehörden, teilte der Veranstalter Oceanwide Expeditions am Freitagabend mit.

Weitere Entwicklung im Iran nach Angriffen offen

Washington/Teheran - Nach den jüngsten militärischen Konfrontationen scheinen die USA und der Iran erneut auf die diplomatische Karte zu setzen. Die Regierung in Washington wartet auf Teherans Antwort auf einen US-Vorschlag für ein Ende des Iran-Krieges. Gespräche unter der Vermittlung Pakistans könnten laut "Wall Street Journal" bereits in der kommenden Woche wieder in Islamabad stattfinden. Zuletzt waren Pläne für weitere Gesprächsrunden in der pakistanischen Hauptstadt mehrmals gescheitert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red