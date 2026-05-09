Putin siegessicher im Ukraine-Krieg - Parade ohne Panzer

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich am Samstag bei der Militärparade zum 9. Mai sicher gezeigt, dass Moskaus Armee den seit Februar 2022 andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnt. Sie werde bei ihrem Einsatz in der Ukraine heute inspiriert von der "Generation der Sieger" im Zweiten Weltkrieg, so Putin in scharfem Ton auf dem Roten Platz in Moskau. "Sie stellen sich einer aggressiven Macht entgegen, die vom gesamten NATO-Block bewaffnet und unterstützt wird."

Anspruch auf Stundenerhöhung fällt auf gemischtes Echo

Wien - Der Vorstoß der Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) für die Einführung eines gesetzlich verankerten Anspruchs auf Stundenerhöhung bei Teilzeitkräften hat für einiges an Reaktionen gesorgt. Während sich Arbeitgebervertreter und FPÖ irritiert zeigten, begrüßten die Arbeiterkammer (AK) und die Grünen den Vorschlag. Um ein Regierungsvorhaben handelt es sich - zumindest aktuell - nicht. Sie wolle das Thema "weiter vorantreiben", so die Ministerin.

Anzeigen in neuen Wiener Alkoholverbots- und Schutzzonen

Wien - Zum Start der Alkoholverbotszone beim Wiener Westbahnhof und der Schutzzone zur Eindämmung des Drogenhandels um den Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf am Freitag hat es gleich zahlreiche Anzeigen gegeben. Die Polizei berichtete am Samstag von insgesamt 58 verwaltungsrechtlichen Anzeigen wegen Missachtungen der Bestimmungen in den beiden Zonen sowie nach fremdenrechtlichen Bestimmungen. Es sei jedoch die Aufklärung über die neu eingeführten Maßnahmen im Vordergrund gestanden.

Konstituierende Parlamentssitzung in Ungarn eröffnet

Budapest - Ungarns Staatspräsident Tam�s Sulyok hat im Rahmen der am Samstag stattfindenden konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments in Budapest P�ter Magyar, den Vorsitzenden der Mitte-Rechts-Partei "Respekt und Freiheit" (TISZA), als Regierungschef empfohlen. Seine Wahl soll gegen 15.00 Uhr erfolgen. Die 199 neuen Abgeordneten legten bereits am Vormittag ihren Amtseid ab.

Israel attackiert Ziele im Südlibanon

Beirut - Die israelische Armee hat nach einer Evakuierungsaufforderung für mehrere Dörfer Ziele im Südlibanon angegriffen. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete am Samstag, Kampfjets hätten nach der Warnung in der Früh die Stadt Az-Zrariyah attackiert. Auch mehrere andere Ortschaften, die von Israel gewarnt worden seien, seien angegriffen worden. Außerdem seien weitere, in der Warnung nicht genannte Gebiete, aus der Luft und mit Artillerie angegriffen worden.

Nichtanpassung kostet Zwei-Kind-Familien 2028 über 400 Euro

Wien - Um Geld zu sparen, setzt die Regierung die automatische Valorisierung der Familienleistungen weiter aus. Durch die Nichtanpassung von Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Schulstartgeld an die Inflation würden Familien mit zwei Kindern im kommenden Jahr 302 und 2028 425 Euro entgehen, rechnete das gewerkschaftsnahe Momentum Institut anlässlich des Muttertags am Sonntag aus. Momentum-Ökonomin Sophie Achleitner hält das Sparpaket für "sozialpolitisch rückwärtsgewandt".

Traktor stürzte in Tirol auf Gleise, wurde von Zug erfasst

Patsch - Ein 40-Jähriger ist Freitagnachmittag in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land) bei Forstarbeiten mit seinem Traktor rund 100 Meter auf die Zuggleise der Brennerstrecke abgestürzt, aus dem Führerhaus geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Ein in Richtung Innsbruck fahrender Railjet kollidierte mit dem Traktor. Der Zug entgleiste jedoch nicht und es wurde niemand verletzt. Der 15-jährige Sohn des 40-Jährigen beobachtete den Unfall und verständigte seine Mutter.

Häftling aus Innsbrucker Justizanstalt "abgeseilt"

Innsbruck - Ein Häftling soll diese Woche aus der Justizanstalt Innsbruck ausgebrochen sein. Der Mann seilte sich laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstags-Ausgabe) Dienstagabend aus einem Fenster des "Ziegelstadel" ab. Dafür soll er miteinander verknüpfte Hand- und Leintücher verwendet haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung sei der Ausbrecher noch nicht gefasst, hieß es. Das Justizministerium bestätigte die Flucht gegenüber der APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red