Befreiungsfeier des KZ Mauthausen mit Blick auf Täter

Mauthausen - Tausende Besucher aus aller Welt werden Sonntagvormittag zur internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erwartet. Delegationen zahlreicher Opfergruppen und -nationen werden Kränze auf dem ehemaligen Appellplatz niederlegen. Das offizielle Österreich ist vertreten durch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), weitere Ministerinnen und Minister sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Magyar verspricht Neubeginn als neuer Regierungschef Ungarns

Budapest - P�ter Magyar ist neuer ungarischer Regierungschef. Die Abgeordneten des neuen Parlaments in Budapest wählten den pro-europäischen Konservativen Samstag zum Ministerpräsidenten und Nachfolger des langjährigen Regierungschefs Viktor Orb�n. In seiner ersten Rede als Ministerpräsident versprach Magyar: "Ich will nicht herrschen, sondern dienen, solange es der Nation von Nutzen ist." Für einen Neubeginn bedürfe es Versöhnung, jedoch auch Abrechnung und Konfrontation, betonte er.

Putin sieht Ukraine-Krieg dem Ende zugehen

Moskau - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine neigt sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge dem Ende zu. Putin brachte am Samstag in Moskau zudem den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen Vermittler für Gespräche zwischen Russland und der Europäischen Union ins Gespräch. "Ich glaube, dass die Angelegenheit sich dem Ende zuneigt", sagte Putin vor Reportern in Hinblick auf den Ukraine-Krieg.

Israel attackiert Ziele im Südlibanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens acht Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei ein Mädchen, teilte das Ministerium mit. Bei Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf israelische Soldaten wurden nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird.

Mensch in Denver von Flugzeug erfasst und getötet

Washington - Auf dem Flughafen von Denver ist ein Mensch auf dem Rollfeld von einem Flugzeug erfasst und getötet worden. Ein Fußgänger sei am Freitagabend (Ortszeit) über einen Zaun geklettert und auf der Startbahn von einer Passagiermaschine erfasst worden, teilte der Flughafen im US-Bundesstaat Texas am Samstag mit. Seine Identität sei noch ungeklärt. Es handle sich aber offenbar nicht um einen Mitarbeiter des Flughafens.

WHO macht Evakuierung von Kreuzfahrtschiff zur Chefsache

Genf - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" macht die Weltgesundheitsorganisation die Evakuierung der rund 150 Menschen an Bord zur Chefsache. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus traf am Samstag in Spanien ein, um eine sichere Evakuierung zu beaufsichtigen. Laut WHO wurde mittlerweile in sechs von acht Verdachtsfällen eine Infektion mit dem von Mensch zu Mensch übertragbaren Andes-Virusstamm bestätigt. Bisher gab es drei Todesopfer unter den Passagieren.

Zwei Schwerverletzte bei Wingsuit-Sprung in Vorarlberg

Hohenems - Zwei Frauen im Alter von 32 und 48 Jahren sind Samstagmittag bei einem Sprung mit einem Wingsuit in Hohenems (Bezirk Dornbirn) schwer bzw. lebensbedrohlich verletzt worden. Die beiden Sportlerinnen waren in einer Höhe von rund 4.000 Metern aus einem Flugzeug gesprungen. Während des Fluges kollidierten die beiden miteinander und verloren das Bewusstsein. Die 32-jährige Schweizerin stürzte zuerst auf eine Hochspannungsleitung und anschließend in den Alten Rhein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red