Putin sieht Ukraine-Krieg dem Ende zugehen

Moskau - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine neigt sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge dem Ende zu. Putin brachte am Samstag in Moskau zudem den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen Vermittler für Gespräche zwischen Russland und der Europäischen Union ins Gespräch. "Ich glaube, dass die Angelegenheit sich dem Ende zuneigt", sagte Putin vor Reportern in Hinblick auf den Ukraine-Krieg.

Magyar verspricht Neubeginn als neuer Regierungschef Ungarns

Budapest - P�ter Magyar ist neuer ungarischer Regierungschef. Die Abgeordneten des neuen Parlaments in Budapest wählten den pro-europäischen Konservativen Samstag zum Ministerpräsidenten und Nachfolger des langjährigen Regierungschefs Viktor Orb�n. In seiner ersten Rede als Ministerpräsident versprach Magyar: "Ich will nicht herrschen, sondern dienen, solange es der Nation von Nutzen ist." Für einen Neubeginn bedürfe es Versöhnung, jedoch auch Abrechnung und Konfrontation, betonte er.

Befreiungsfeier des KZ Mauthausen mit Blick auf Täter

Mauthausen - Tausende Besucher aus aller Welt werden Sonntagvormittag zur internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erwartet. Delegationen zahlreicher Opfergruppen und -nationen werden Kränze auf dem ehemaligen Appellplatz niederlegen. Das offizielle Österreich ist vertreten durch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), weitere Ministerinnen und Minister sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Israel attackiert Ziele im Südlibanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens neun Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei ein Mädchen, teilte das Ministerium mit. Bei Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf israelische Soldaten wurden nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird.

Hantavirus-Ausbruch: Schiffsreisende auf Teneriffa erwartet

Genf - Auf der Insel Teneriffa wird am frühen Sonntagmorgen die Ankunft des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen niederländischen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" erwartet. Von dort aus sollen die Menschen an Bord in ihre Heimatländer ausgeflogen werden sollen. Dann endet für die knapp 150 Menschen eine 40-tägige Odyssee, die am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begann und unterwegs eine dramatische Wendung nahm.

Höchste Matura-Erfolgsquote an AHS, geringste an HAK

Wien - Bei der Matura-Erfolgsquote gibt es zwischen den einzelnen Schultypen teils deutliche Unterschiede, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). Demnach haben im Vorjahr an der AHS-Langform 95 Prozent der Maturantinnen und Maturanten ihre Reifeprüfung beim Haupttermin bestanden, an den Oberstufenrealgymnasien 91. Am geringsten war die Erfolgsquote an den Handelsakademien (HAK) mit 87 Prozent.

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red