Putin sieht Ukraine-Krieg dem Ende zugehen

Moskau - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine neigt sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge dem Ende zu. Putin brachte am Samstag in Moskau zudem den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen Vermittler für Gespräche zwischen Russland und der Europäischen Union ins Gespräch. "Ich glaube, dass die Angelegenheit sich dem Ende zuneigt", sagte Putin vor Reportern in Hinblick auf den Ukraine-Krieg.

Befreiungsfeier des KZ Mauthausen mit Blick auf Täter

Mauthausen - Tausende Besucher aus aller Welt werden Sonntagvormittag zur internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erwartet. Delegationen zahlreicher Opfergruppen und -nationen werden Kränze auf dem ehemaligen Appellplatz niederlegen. Das offizielle Österreich ist vertreten durch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), weitere Ministerinnen und Minister sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Israel attackiert Ziele im Südlibanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens neun Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei ein Mädchen, teilte das Ministerium mit. Bei Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf israelische Soldaten wurden nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird.

Hantavirus-Ausbruch: Schiff auf Teneriffa eingetroffen

Granadilla de Abona - Das von einem Ausbruch des Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist in den Hafen von Granadilla im Süden der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa eingefahren. Der staatliche Fernsehsenders RTVE zeigte die Ankunft des Schiffes in der Früh. Von Granadilla aus sollen die Menschen an Bord der "Hondius" unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu einem nahe gelegenen Flughafen gebracht und sofort in ihre Heimatländer geflogen werden.

Tote bei Anschlag auf Polizeiposten in Pakistan

Peshawar - Bei einem Anschlag mit einer Autobombe und Schusswaffen im Nordwesten Pakistans sind mindestens zwölf Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Ein Selbstmord-Attentäter habe in der Nacht zu Sonntag ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Polizei-Kontrollpunkt in der Gegend von Fateh Khel im Bezirk Bannu gesteuert, sagte Muhammad Sajjad Khan von der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Danach hätten mehrere Bewaffnete den Polizeiposten beschossen.

Frau durch Blitzschlag im Bezirk Liezen schwer verletzt

Admont - Im Bereich des Kreuzkogels im steirischen Bezirk Liezen ist am Samstagnachmittag eine Frau durch Blitzschlag schwer verletzt worden. Die 28 Jahre alte tschechische Staatsbürgerin und ihr 29-jähriger Begleiter waren nach Angaben der Landespolizeidirektion von einem Gewitter überrascht worden. Ein Notarzthubschrauber flog die Alpinistin in das LKH Rottenmann. Der Mann wurde von einem Polizeihelikopter ins Tal und ebenfalls ins Spital gebracht.

Höchste Matura-Erfolgsquote an AHS, geringste an HAK

Wien - Bei der Matura-Erfolgsquote gibt es zwischen den einzelnen Schultypen teils deutliche Unterschiede, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). Demnach haben im Vorjahr an der AHS-Langform 95 Prozent der Maturantinnen und Maturanten ihre Reifeprüfung beim Haupttermin bestanden, an den Oberstufenrealgymnasien 91. Am geringsten war die Erfolgsquote an den Handelsakademien (HAK) mit 87 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red