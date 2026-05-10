Hantavirus: Erste Personen können Kreuzfahrtschiff verlassen

Granadilla de Abona - Nach der Ankunft des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" vor der Kanareninsel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung begonnen. "Die Ausschiffung der spanischen Passagiere und der spanischen Besatzung beginnt", teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. An Bord befinden sich knapp 150 Menschen, alle Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen die "Hondius" schrittweise verlassen und in ihre Heimatländer gebracht werden.

Befreiungsfeier des KZ Mauthausen mit Blick auf Täter

Mauthausen - Tausende Besucher aus aller Welt werden Sonntagvormittag zur internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erwartet. Delegationen zahlreicher Opfergruppen und -nationen werden Kränze auf dem ehemaligen Appellplatz niederlegen. Das offizielle Österreich ist vertreten durch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), weitere Ministerinnen und Minister sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Deutschland weist Putins Schröder-Vorschlag zurück

Berlin/Moskau - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine neigt sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge dem Ende zu. Putin brachte am Samstag in Moskau den deutschen Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als möglichen Vermittler für Gespräche zwischen Russland und der EU ins Gespräch. Das Angebot reihe sich in eine Serie von Scheinangeboten ein und sei Teil der bekannten hybriden Strategie Russlands, verlautete am Sonntag aus Regierungskreisen in Berlin.

Kunstbiennale Venedig spaltet Regierung in Italien

Venedig - Zum ersten Mal seit Beginn der Ukraine-Invasion nimmt Russland wieder an der Kunstbiennale in Venedig teil. Diese wurde am Samstag eröffnet. Das spaltet die italienische Regierung: Während Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klarstellte, dass sie gegen die russische Präsenz sei und Kulturminister Alessandro Giuli von der Eröffnung fernblieb, besuchte Vizepremier Matteo Salvini am Samstag den russischen Pavillon. Dabei warnte er vor "Politisierung von Kultur und Sport".

Mattle gegen Pläne für sechs Jahre Volksschule

Innsbruck/Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist mit seinen Plänen zur Verlängerung der Volksschule von vier auf sechs Jahre bei seinem Koalitionspartner ÖVP im Westen auf gehörig Widerstand gestoßen. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, bezeichnete das Vorhaben "allein aufgrund der Infrastruktur" als "nicht stemmbar", berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Sonntag.

Mädchen auf Laufrad in Deutschland von Zug getötet

Stuttgart - Ein vierjähriges Kind hat einen Bahnübergang am Bodensee im deutschen Bundesland Baden-Württemberg mit seinem Laufrad überquert und ist dabei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Als die Schranken bereits geschlossen waren, sei das Mädchen mit seinem Laufrad über den Bahnübergang in der Ortsmitte von Sipplingen gefahren, teilte die Polizei mit. Trotz einer Notbremsung erfasste ein Regionalexpress am Samstag das Kind.

Tote bei Anschlag auf Polizeiposten in Pakistan

Peshawar - Bei einem Anschlag mit einer Autobombe und Schusswaffen im Nordwesten Pakistans sind mindestens zwölf Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Ein Selbstmord-Attentäter habe in der Nacht zu Sonntag ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Polizei-Kontrollpunkt in der Gegend von Fateh Khel im Bezirk Bannu gesteuert, sagte Muhammad Sajjad Khan von der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Danach hätten mehrere Bewaffnete den Polizeiposten beschossen.

Frau durch Blitzschlag im Bezirk Liezen schwer verletzt

Admont - Im Bereich des Kreuzkogels im steirischen Bezirk Liezen ist am Samstagnachmittag eine Frau durch Blitzschlag schwer verletzt worden. Die 28 Jahre alte tschechische Staatsbürgerin und ihr 29-jähriger Begleiter waren nach Angaben der Landespolizeidirektion von einem Gewitter überrascht worden. Ein Notarzthubschrauber flog die Alpinistin in das LKH Rottenmann. Der Mann wurde von einem Polizeihelikopter ins Tal und ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red