Hantavirus: Erste Personen können Kreuzfahrtschiff verlassen

Granadilla de Abona - Nach der Ankunft des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" vor der Kanaren-Insel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung begonnen. "Die Ausschiffung der spanischen Passagiere und der spanischen Besatzung beginnt", teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. An Bord befinden sich knapp 150 Menschen, alle Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen die "Hondius" schrittweise verlassen und in ihre Heimatländer gebracht werden.

Befreiungsfeier des KZ Mauthausen mit Blick auf Täter

Mauthausen - Tausende Besucher aus aller Welt werden Sonntagvormittag zur internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erwartet. Delegationen zahlreicher Opfergruppen und -nationen werden Kränze auf dem ehemaligen Appellplatz niederlegen. Das offizielle Österreich ist vertreten durch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), weitere Ministerinnen und Minister sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Kuwait meldet Beschuss mit "feindlichen Drohnen"

Kuwait-Stadt/Wien/Teheran - Trotz geltender Waffenruhe ist der kleine Golfstaat Kuwait von mutmaßlich iranischen Drohnen angegriffen worden. Die Streitkräfte hätten dort am Sonntag früh "mehrere feindliche Drohnen" im eigenen Luftraum entdeckt und darauf reagiert, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Mehr Details wurden nicht genannt. Außenministerin Beate-Meinl Reisinger (NEOS) betonte unterdessen, Wien stehe erneut als Ort für Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm bereit.

Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen trotz der geltenden Waffenruhe sind nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien zwei Mitglieder der von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Polizei, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu.

Ukraine - Kiew und Moskau beklagen Waffenruhe-Bruch

Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig eine Verletzung der von den USA vermittelten Feuerpause vor. Aus der Ukraine wird von neuen russischen Angriffen berichtet. In den vergangenen 24 Stunden habe es 147 Gefechte an der Front gegeben, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit. Zudem berichteten regionale Behörden von Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung durch russische Drohnen- und Artillerieangriffe.

Kunstbiennale Venedig spaltet Regierung in Italien

Venedig - Zum ersten Mal seit Beginn der Ukraine-Invasion nimmt Russland wieder an der Kunstbiennale in Venedig teil. Diese wurde am Samstag eröffnet. Das spaltet die italienische Regierung: Während Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klarstellte, dass sie gegen die russische Präsenz sei und Kulturminister Alessandro Giuli von der Eröffnung fernblieb, besuchte Vizepremier Matteo Salvini am Samstag den russischen Pavillon. Dabei warnte er vor "Politisierung von Kultur und Sport".

Tote bei Anschlag auf Polizeiposten in Pakistan

Peshawar - Bei einem Anschlag mit einer Autobombe und Schusswaffen im Nordwesten Pakistans sind mindestens 15 Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Ein Selbstmord-Attentäter habe in der Nacht auf Sonntag ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Polizei-Kontrollpunkt in der Gegend von Fateh Khel im Bezirk Bannu gesteuert, sagte ein örtlicher Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Danach hätten Bewaffnete den Polizeiposten beschossen.

Mattle gegen Pläne für sechs Jahre Volksschule

Innsbruck/Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist mit seinen Plänen zur Verlängerung der Volksschule von vier auf sechs Jahre bei seinem Koalitionspartner ÖVP im Westen auf gehörig Widerstand gestoßen. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, bezeichnete das Vorhaben "allein aufgrund der Infrastruktur" als "nicht stemmbar", berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Sonntag.

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red