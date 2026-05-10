Warnung vor Mitläufertum bei KZ-Gedenken in Mauthausen

Mauthausen - 13.000 Besucher aus aller Welt haben am Sonntag an der internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teilgenommen, die heuer Täter und Mitläufer in den Fokus stellte. Diese seien "aus der Mitte der Gesellschaft" gekommen und "ein Großteil wurde nie verurteilt", so Willy Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees (MKÖ). Auch der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer warnte vor "gewöhnlichen Menschen" ohne Unrechtsbewusstsein.

Hantavirus: Erste "Hondius"-Passagiere ausgeflogen

Granadilla de Abona - Die ersten Passagiere und Crewmitglieder haben am Sonntag das Kreuzfahrtschiff "Hondius" auf Teneriffa verlassen, auf dem das Hantavirus ausgebrochen ist. Sie zeigten keine Symptome und wurden in ihre Heimatländer ausgeflogen. Mit Militärbussen wurden sie zuvor zum Flughafen der Kanaren-Insel gebracht, wie spanische Regierungsvertreter sagten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl ab Sonntag eine Quarantäne von 42 Tagen.

Kiew und Moskau beklagen Waffenruhe-Bruch

Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig eine Verletzung der von den USA vermittelten Feuerpause vor. Aus der Ukraine wird von neuen russischen Angriffen berichtet. In den vergangenen 24 Stunden habe es 147 Gefechte an der Front gegeben, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit. Zudem berichteten regionale Behörden von Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung durch russische Drohnen- und Artillerieangriffe.

Iran hat Antwort auf US-Vorschlag an Pakistan übermittelt

Kuwait-Stadt/Wien/Teheran - Der Iran hat eine Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den Vermittler Pakistan weitergegeben. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Zum genauen Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Gemäß dem vorgeschlagenen Plan würden sich die Verhandlungen in dieser Phase auf die Beendigung des Krieges in der Region konzentrieren, hieß es lediglich.

Tote bei israelischen Angriffen in Gaza und im Libanon

Gaza/Beirut - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen trotz der geltenden Waffenruhe sind nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien zwei Mitglieder der von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Polizei, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon wurden laut der libanesischen Regierung zwei Hisbollah-nahe Sanitäter getötet und fünf weitere verletzt.

Meinl-Reisinger verteidigt Sparpläne bei Pensionen

Wien - Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verteidigt mögliche Pensionsanpassungen unter der Inflation als Beitrag zur Budgetsanierung. Die Politikerin verwies in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag auf entsprechende Gehaltsabschlüsse bei Beamten und Metallern. Weiters kündigte sie Kürzungen bei klimaschädlichen Subventionen an. Bei der Wehrdienstreform solle die europäische Dimension mitgedacht werden.

Kunstbiennale Venedig spaltet Regierung in Italien

Venedig - Zum ersten Mal seit Beginn der Ukraine-Invasion nimmt Russland wieder an der Kunstbiennale in Venedig teil. Diese wurde am Samstag eröffnet. Das spaltet die italienische Regierung: Während Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klarstellte, dass sie gegen die russische Präsenz sei und Kulturminister Alessandro Giuli von der Eröffnung fernblieb, besuchte Vizepremier Matteo Salvini am Samstag den russischen Pavillon. Dabei warnte er vor "Politisierung von Kultur und Sport".

Mattle gegen Pläne für sechs Jahre Volksschule

Innsbruck/Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist mit seinen Plänen zur Verlängerung der Volksschule von vier auf sechs Jahre bei seinem Koalitionspartner ÖVP im Westen auf gehörig Widerstand gestoßen. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, bezeichnete das Vorhaben "allein aufgrund der Infrastruktur" als "nicht stemmbar", berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Sonntag.

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red