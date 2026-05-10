Warnung vor Mitläufertum bei KZ-Gedenken in Mauthausen

Mauthausen - 13.000 Besucher aus aller Welt haben am Sonntag an der internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teilgenommen, die heuer Täter und Mitläufer in den Fokus stellte. Diese seien "aus der Mitte der Gesellschaft" gekommen und "ein Großteil wurde nie verurteilt", so Willy Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees (MKÖ). Auch der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer warnte vor "gewöhnlichen Menschen" ohne Unrechtsbewusstsein.

Hantavirus: Erste "Hondius"-Passagiere ausgeflogen

Granadilla de Abona - Die ersten Passagiere und Crewmitglieder haben am Sonntag das Kreuzfahrtschiff "Hondius" auf Teneriffa verlassen, auf dem das Hantavirus ausgebrochen ist. Sie wurden in ihre Heimatländer ausgeflogen, ein Franzose zeigte später Symptome. Mit Militärbussen wurden die Betroffenen zuvor zum Flughafen der Kanaren-Insel gebracht, wie spanische Regierungsvertreter sagten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl ab Sonntag eine Quarantäne von 42 Tagen.

Iran hat Antwort auf US-Vorschlag an Pakistan übermittelt

Kuwait-Stadt/Wien/Teheran - Der Iran hat eine Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den Vermittler Pakistan weitergegeben. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Zum genauen Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Gemäß dem vorgeschlagenen Plan würden sich die Verhandlungen in dieser Phase auf die Beendigung des Krieges in der Region konzentrieren, hieß es lediglich.

Viel Haar und wenig Stoff: Der Wiener ESC 2026 ist eröffnet

Wien - Von nun an gibt es kein Zurück mehr: Mit dem mittlerweile traditionellen Defilee der ESC-Stars über den Turquoise Carpet ist am Sonntag der 70. Eurovision Song Contest von Wien offiziell gestartet. Ab 17.00 Uhr zogen die Acts aller heurigen 35 Teilnehmerländer vom Burgtheater zum Wiener Rathaus, vor dem wenige Stunden zuvor das Eurovision Village als große Partymeile des Megaevents eröffnet hatte.

Van der Bellen besucht Slowakei

Bratislava - Bundespräsident Alexander Van der Bellen fährt zu Wochenbeginn gleich zwei Mal in die Slowakei: Am Montag absolviert er einen bilateralen Besuch bei seinem Amtskollegen Peter Pellegrini, und am Dienstag nimmt er am jährlichen Dreier-Treffen mit Pellegrini und dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel im sogenannten "Slavkov-Format" teil. Österreich übernimmt im Juli für ein Jahr den Vorsitz in diesem Kooperationsformat.

Ukraine-Geldtransporte bisher in Höhe von rund 20 Mrd. Euro

Wien - Rund 20 Milliarden Euro sind seit Ausbruch des Ukraine-Krieges von Österreich in die Ukraine transportiert worden. Dabei handelte es sich um Bargeld in Euro und US-Dollar sowie um Goldbarren, berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag über die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ.

15-Jährige starb bei Halbmarathon in den Niederlanden

Leiden - Beim Marathonlauf im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige gestorben. Das Mädchen, das den Halbmarathon lief, sei unterwegs zusammengebrochen und noch vor Ort medizinisch versorgt worden, teilten die Organisatoren mit. Es habe aber nicht mehr gerettet werden können. Weshalb das Mädchen zusammenbrach, war zunächst nicht bekannt. "Das sind schreckliche Nachrichten, vor allem für die Familie, zu der dieses Mädchen gehörte", sagte Tjeerd Scheffer vom Organisationsteam.

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red