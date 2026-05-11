Iran weist Trump-Plan zurück

Teheran - Der US-Vorschlag für ein Ende des Kriegs in Nahost ist von der Führung in Teheran zurückgewiesen worden. Der Plan wurde von iranischen Staatsmedien wie eine Aufforderung zur Kapitulation Teherans aufgenommen. Dagegen betone der vom Iran vorgelegte Plan ein Ende des Kriegs an allen Fronten sowie die Notwendigkeit, dass die USA Kriegsreparationen zahlen müssten, kommentierte unter anderem der regierungstreue Sender Press TV.

London und Paris richten Verteidigungsministertreffen aus

London/Paris - Großbritannien und Frankreich richten am Dienstag ein virtuelles Treffen von Verteidigungsministern aus, bei dem es um militärische Pläne zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz gehen soll. "Verteidigungsminister John Healey wird gemeinsam mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Vautrin den Vorsitz bei einem Treffen von über 40 Nationen" im Rahmen der "multinationalen Mission" führen, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag.

Hantavirus: Letzte Evakuierungsflüge von Kreuzfahrtschiff

Adeje (Teneriffa) - Die Evakuierung des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs vor der spanischen Insel Teneriffa steht vor dem Abschluss. Am Montagnachmittag sollen die beiden letzten Flüge Richtung Australien und Niederlande starten, teilte die spanische Gesundheitsministerin Monica Garcia mit. Unter den 17 in die USA gebrachten Passagiere wies laut US-Gesundheitsministerium eine Person leichte Symptome auf, eine weitere wurde schwach positiv auf das Virus getestet worden.

Van der Bellen besucht die Slowakei

Bratislava - Bundespräsident Alexander Van der Bellen fährt zu Wochenbeginn gleich zwei Mal in die Slowakei: Am Montag absolviert er einen bilateralen Besuch bei seinem Amtskollegen Peter Pellegrini, und am Dienstag nimmt er am jährlichen Dreier-Treffen mit Pellegrini und dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel im sogenannten "Slavkov-Format" teil. Österreich übernimmt im Juli für ein Jahr den Vorsitz in diesem Kooperationsformat.

EU will Druck wegen Deportation ukrainischer Kinder erhöhen

Brüssel - Die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag bei einem Treffen in Brüssel weitere Sanktionen gegen russische Verantwortliche für die Deportation und Zwangsadoption ukrainischer Kinder verhängen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wies indes den Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück, den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder als europäischen Vertreter bei künftigen Gesprächen mit Moskau einzusetzen.

USA verhandeln mit China in Südkorea

Washington - Vor der Peking-Reise von US-Präsident Donald Trump wollen sich Vertreter Chinas und der USA zur Beilegung ihres Handelsstreits zu einer weiteren Verhandlungsrunde treffen. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, soll dafür Vize-Ministerpräsident He Lifeng mit einer Delegation von Dienstag bis Mittwoch in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen. Themen sind demnach "Wirtschafts- und Handelsfragen von beiderseitigem Interesse".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red