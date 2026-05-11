Iran fordert Kriegsende in gesamter Region

Teheran - Der Iran hat nach eigenen Angaben in seiner Antwort auf einen Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges ein Ende der Kämpfe in der gesamten Region und eine Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte gefordert. US-Präsident Donald Trump hat die Antwort bereits als "inakzeptabel" bezeichnet.

London und Paris richten Verteidigungsministertreffen aus

London/Paris - Großbritannien und Frankreich richten am Dienstag ein virtuelles Treffen von Verteidigungsministern aus, bei dem es um militärische Pläne zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz gehen soll. "Verteidigungsminister John Healey wird gemeinsam mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Vautrin den Vorsitz bei einem Treffen von über 40 Nationen" im Rahmen der "multinationalen Mission" führen, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag.

Firmen haben große Lücken bei Cybersicherheitsmaßnahmen

Wien - Viele Unternehmen in Österreich haben Lücken, wenn es um Vorkehrungsmaßnahmen gegen Cyberattacken geht. Während drei von vier Firmen zwar einen Maßnahmenkatalog zur Reduktion von Cyberrisiken haben, können diesen nur 31 Prozent noch umsetzen, bevor am 1. Oktober 2026 das neue Cybersicherheitsgesetz in Kraft tritt, geht aus einer Umfrage des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 unter 1.100 Unternehmen hervor. Die Folge könnten wirtschaftliche Schäden für die säumigen Firmen sein.

Einschnitte während Rezession für Regierungen gefährlich

Wien - Sparpakete stellen Regierungen in der Wählergunst vor Herausforderungen. Doch es gibt einen deutlichen Unterschied, ob die Einschnitte in Zeiten einer Rezession oder während einer Aufschwung-Periode passieren. Das zeigt eine internationale Vergleichsstudie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). In günstigen wirtschaftlichen Zeiten ist der Effekt nahe Null. Während einer Rezession drohen Regierungen deutliche Einbußen und interne Krisen.

Van der Bellen begann Besuch in der Slowakei

Bratislava - Herzlicher Empfang für Alexander Van der Bellen in der Slowakei: Mit einem Bruderkuss hat der slowakische Präsident Peter Pellegrini den Bundespräsidenten am heutigen Montag in Bratislava begrüßt. Van der Bellen wurde am Vormittag mit Brot und Salz und militärischen Ehren vor dem Präsidentenpalast empfangen. Er erwidert eine Wien-Visite des linksgerichteten Politiker vom September 2024. Pellegrini hatte Österreich nur drei Monate nach seinem Amtsantritt besucht.

EU will Druck wegen Deportation ukrainischer Kinder erhöhen

Brüssel - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat sich am Montag am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen und -kolleginnen für ein EU-Verhandlungsteam zur Ukraine ausgesprochen. Sie erklärte am Montag in Brüssel, sie sei "überzeugt davon, dass es ein richtiger Weg ist, aktiver in die Verhandlungen einzusteigen und ein Verhandlungsteam zu nominieren, weil ja auch spürbar ist, dass die USA sich zunehmend zurückziehen."

Hantavirus: Französische Passagierin positiv getestet

Adeje (Teneriffa) - Eine ausgeflogene Französin ist nach dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" positiv auf das Hantavirus getestet worden. Der Zustand der Frau habe sich in der Nacht verschlechtert, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin St�phanie Rist im Sender France Inter. Tests der anderen vier ausgeflogenen Passagiere aus Frankreich seien bisher negativ ausgefallen. Weitere Tests sollen folgen. Die Evakuierung des Schiffs steht indessen vor dem Abschluss.

Grünwidl führte "sehr gutes Gespräch" mit Papst

Wien/Vatikanstadt - Wiens Erzbischof Josef Grünwidl hat Montagvormittag seinen "Antrittsbesuch" im Vatikan in seiner neuen Funktion absolviert. "Es war ein sehr gutes Gespräch", berichtete er nach der halbstündigen Privataudienz bei Papst Leo XIV. laut Aussendung der Erzdiözese. Der Heilige Vater sei, "wie ja schon viele vor mir bemerkt haben, ein ausgezeichneter Zuhörer", lautete Grünwidls Resümee.

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red