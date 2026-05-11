IEA: Österreichs Energiewende braucht raschere Umsetzung

Wien - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat Österreich am Montag ein gutes Zeugnis bei der Energiewende ausgestellt, mahnt aber raschere Umsetzung ein. Der nun veröffentlichte Länderbericht für Österreich ordert mehr Flexibilität und einen schnelleren Windkraftausbau. Überschattet wurde die Präsentation in Wien von eindringlichen Warnungen des IEA-Chefs Fatih Birol vor den globalen Folgen der blockierten Straße von Hormuz für die Energie- und Wirtschaftsmärkte.

Iran fordert Kriegsende in gesamter Region

Teheran - Der Iran hat nach eigenen Angaben in seiner Antwort auf einen Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges ein Ende der Kämpfe in der gesamten Region und eine Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte gefordert. US-Präsident Donald Trump hat die Antwort bereits als "inakzeptabel" bezeichnet.

CO2-Preis: EU plant Milliardengeschenk an Industrie

Brüssel - Im Zuge von Änderungen am europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) plant die EU-Kommission ein Milliardengeschenk an die Stahl- und Chemieindustrie. Die Kommission schlug am Montag Bezugswerte vor, die der Industrie im Vergleich zu früheren Entwürfen in den kommenden fünf Jahren Einsparungen in Höhe von vier Milliarden Euro verschaffen sollen. Insbesondere Industrie- und Wirtschaftsvertreter setzen sich für eine solche Änderung ein.

Meinl-Reisinger für EU-Verhandlungsteam zur Ukraine

Brüssel - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat sich am Montag am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen und -kolleginnen für ein EU-Verhandlungsteam zur Ukraine ausgesprochen. Sie erklärte am Montag in Brüssel, sie sei "überzeugt davon, dass es ein richtiger Weg ist, aktiver in die Verhandlungen einzusteigen und ein Verhandlungsteam zu nominieren, weil ja auch spürbar ist, dass die USA sich zunehmend zurückziehen."

Van der Bellen begann Besuch in der Slowakei

Bratislava - Herzlicher Empfang für Alexander Van der Bellen in der Slowakei: Mit einem Bruderkuss hat der slowakische Präsident Peter Pellegrini den Bundespräsidenten am heutigen Montag in Bratislava begrüßt. Van der Bellen wurde am Vormittag mit Brot und Salz und militärischen Ehren vor dem Präsidentenpalast empfangen. Er erwidert eine Wien-Visite des linksgerichteten Politiker vom September 2024. Pellegrini hatte Österreich nur drei Monate nach seinem Amtsantritt besucht.

Evakuierung von Kreuzfahrtschiff "Hondius" vor Abschluss

Adeje (Teneriffa) - Die Ausschiffung und anschließende Heimreise der Passagiere und Besatzungsmitglieder des von Infektionen mit dem Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes "Hondius" auf Teneriffa steht vor dem Abschluss. Voraussichtlich im Laufe des Nachmittags sollten acht der Menschen nach Australien und Angehörige mehrerer Nationen in die Niederlande geflogen werden, teilten die spanischen Behörden mit. Um Bürger welcher Länder es sich handelte, war zunächst nicht genau bekannt.

Wiener Verbindungsbahn wird ab September ausgebaut

Wien - Der Ausbau der Wiener Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling geht an den Start, wie die ÖBB am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gaben. Die Hauptarbeiten beginnen bereits im September. Die Modernisierung soll in Zukunft einen 15-Minuten-Takt für die Schnellbahn ermöglichen. In zehn Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Für diese Bauarbeiten und die der Stammstrecke muss allerdings die Strecke der S80 monatelang gesperrt werden.

Firmen haben große Lücken bei Cybersicherheitsmaßnahmen

Wien - Viele Unternehmen in Österreich haben Lücken, wenn es um Vorkehrungsmaßnahmen gegen Cyberattacken geht. Während drei von vier Firmen zwar einen Maßnahmenkatalog zur Reduktion von Cyberrisiken haben, können diesen nur 31 Prozent noch umsetzen, bevor am 1. Oktober 2026 das neue Cybersicherheitsgesetz in Kraft tritt, geht aus einer Umfrage des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 unter 1.100 Unternehmen hervor. Die Folge könnten wirtschaftliche Schäden für die säumigen Firmen sein.

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red