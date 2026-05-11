Iran fordert Kriegsende in gesamter Region

Teheran - Der Iran hat nach eigenen Angaben in seiner Antwort auf einen Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges ein Ende der Kämpfe in der gesamten Region und eine Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte gefordert. US-Präsident Donald Trump hat die Antwort bereits als "inakzeptabel" bezeichnet.

Einschnitte während Rezession für Regierungen gefährlich

Wien - Sparpakete stellen Regierungen in der Wählergunst vor Herausforderungen. Doch es gibt einen deutlichen Unterschied, ob die Einschnitte in Zeiten einer Rezession oder während einer Aufschwung-Periode passieren. Das zeigt eine internationale Vergleichsstudie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). In günstigen wirtschaftlichen Zeiten ist der Effekt nahe Null. Während einer Rezession drohen Regierungen deutliche Einbußen und interne Krisen.

IEA: Österreichs Energiewende braucht raschere Umsetzung

Wien - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat Österreich am Montag ein gutes Zeugnis bei der Energiewende ausgestellt, mahnt aber raschere Umsetzung ein. Der nun veröffentlichte Bericht "Austria 2026" fordert mehr Flexibilität und einen schnelleren Windkraftausbau. Überschattet wurde die Präsentation in Wien von eindringlichen Warnungen des IEA-Chefs Fatih Birol vor den globalen Folgen der blockierten Straße von Hormuz für die Energie- und Wirtschaftsmärkte.

"Keine konkreten Hinweise auf Gewaltakte" vor ESC

Wien - Der zur Sicherheit des 70. Eurovision Song Contest (ESC) in der Wiener Landespolizeidirektion (LPD) gebildete Einsatzstab "Delta" hat aktuell "keine konkreten Hinweise auf drohende Gewaltakte". Die von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) vorgenommene Gefährdungseinschätzung werde aber "laufend evaluiert und angepasst", sagte DSN-Direktorin Sylvia Mayer Montagmittag bei einem Medientermin in der LPD. Das "Gesamtrisiko" für den ESC 2026 sei "generell hoch".

EU sanktioniert Entführer ukrainischer Kinder

Brüssel - Der Rat der EU-Außenminister hat am Montag Sanktionen gegen weitere 16 Einzelpersonen und sieben Organisationen beschlossen, die für die systematische rechtswidrige Deportation und Zwangsadoption ukrainischer Minderjähriger verantwortlich sind. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Russland Schätzungen zufolge fast 20.500 ukrainische Kinder deportiert und zwangsweise verschleppt. Auch ein EU-Verhandlungsteam für die Ukraine wurde diskutiert.

Freispruch vom Mordvorwurf für Winzer in Prozess in NÖ

St. Pölten/Graz - Im Prozess rund um die tödliche Medikamenteneinnahme einer 71-Jährigen ist ein steirischer Winzer am Montag in St. Pölten vom Mordvorwurf freigesprochen worden. Die Geschworenen fällten diese Entscheidung im Stimmenverhältnis 7:1. Schuldig gesprochen wurde der 58-Jährige aber wegen versuchten schweren Betrugs im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall. Hier gab es zwei Jahre teilbedingte Haft, acht Monate davon unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

50,9 Prozent der Meldungen an "Stopline" tatsächlich illegal

Wien - Die Zahl der Meldungen insgesamt ist im Vorjahr gegenüber 2024 zurückgegangen, von 89.908 auf 75.089. Doch "Stopline", die heimische Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet, schlägt dennoch Alarm: Denn noch nie waren so viele eingegangene Meldungen tatsächlich strafrechtlich relevant, nämlich 38.264. Mit 50,9 Prozent Anteil sind das mehr als die Hälfte.

Nach 17 Tagen "Brand aus" nördlich von Graz

Eisbach-Rein - Nach 17 Tagen hat es am Montagvormittag beim Waldbrand nördlich von Graz, in Eisbach-Rein, "Brand aus" gegeben. Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung sagte, dass insgesamt rund 2.500 Einsatzkräfte seit 25. April gegen die Flammen auf den rund 70 Hektar Forstgebiet in teils steilem Gelände gekämpft hatten. Der überwiegende Teil waren Feuerwehrleute, aber auch Bergrettung, Polizei und Behördenvertreter waren im Einsatz - ebenso wie mehrere Hubschrauber.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red