Trump: Waffenruhe mit Iran hängt am seidenen Faden

Teheran/Washington - Die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran hängt laut US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" Teherans zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. Aufgrund dessen sei die Waffenruhe "so schwach wie nie". Trump sagte, der Iran habe sich zunächst bereit erklärt, dass die USA das angereicherte Uran außer Landes schafften. "Aber sie haben ihre Meinung geändert". Dennoch sei eine diplomatische Lösung weiterhin möglich.

IEA: Österreichs Energiewende braucht raschere Umsetzung

Wien - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat Österreich am Montag ein gutes Zeugnis bei der Energiewende ausgestellt, mahnt aber raschere Umsetzung ein. Der nun veröffentlichte Bericht "Austria 2026" fordert mehr Flexibilität und einen schnelleren Windkraftausbau. Überschattet wurde die Präsentation in Wien von eindringlichen Warnungen des IEA-Chefs Fatih Birol vor den globalen Folgen der blockierten Straße von Hormuz für die Energie- und Wirtschaftsmärkte.

Fico berichtete Van der Bellen über Treffen mit Putin

Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen über sein Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin berichtet. "Ein Thema des Treffens war auch (...) der Inhalt der Gespräche mit dem Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin", teilte Fico am Montagabend in einer ausführlichen Aussendung nach dem Gespräch mit Van der Bellen in Bratislava mit. Dieser hatte zuvor öffentlich angekündigt, Fico zu dem Treffen befragen zu wollen.

Einbrecher erschossen: Hausbewohner freigesprochen

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Montag ein Hausbewohner, der am 31. Juli des Vorjahres einen Einbrecher in der Stadt Salzburg mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet hatte, vom Mordvorwurf freigesprochen worden. Die Geschworenen verneinten einstimmig die Frage nach Mord und bejahten ebenso einstimmig die Frage nach Notwehr. Der 66-Jährige wurde daher freigesprochen und enthaftet, informierte Gerichtssprecher Thomas Tovilo-Moik. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

74 Tote in 3 Tagen - Libanon fordert US-Druck auf Israel

Beirut/Washington - Angesichts von 74 Toten innerhalb von drei Tagen durch israelische Angriffe hat der Libanon die USA aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben. Libanons Präsident Joseph Aoun erklärte am Montag bei einem Treffen mit dem US-Botschafter Michel Issa, die israelischen Militäreinsätze sowie die Zerstörung von Häusern im Südlibanon müssten enden. US-Präsident Donald Trump hatte eigentlich am 16. April eine Feuerpause zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel verkündet.

EU sanktioniert Entführer ukrainischer Kinder

Brüssel - Der Rat der EU-Außenminister hat am Montag Sanktionen gegen weitere 16 Einzelpersonen und sieben Organisationen beschlossen, die für die systematische rechtswidrige Deportation und Zwangsadoption ukrainischer Minderjähriger verantwortlich sind. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Russland Schätzungen zufolge fast 20.500 ukrainische Kinder deportiert und zwangsweise verschleppt. Auch ein EU-Verhandlungsteam für die Ukraine wurde diskutiert.

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red