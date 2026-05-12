Trump: Waffenruhe mit Iran hängt am seidenen Faden

Teheran/Washington - Die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran hängt laut US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" Teherans zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. Aufgrund dessen sei die Waffenruhe "so schwach wie nie". Trump sagte, der Iran habe sich zunächst bereit erklärt, dass die USA das angereicherte Uran außer Landes schafften. "Aber sie haben ihre Meinung geändert". Dennoch sei eine diplomatische Lösung weiterhin möglich.

Treffen der Verteidigungsminister zu Hormuz-Einsatz

London/Paris - Großbritannien und Frankreich veranstalten am Dienstag eine Videokonferenz zur Absicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Über 40 Staaten sollen an dem Treffen teilnehmen. Dabei werden militärische Beiträge zur Wiedereröffnung und Sicherung der Straße von Hormuz besprochen, sobald die Umstände dies zulassen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist nicht unter den Teilnehmenden.

Druck auf britischen Premier in eigener Partei wächst

London - Nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei gerät der britische Premierminister Keir Starmer immer mehr unter Druck. Nach Informationen der BBC soll Innenministerin Shabana Mahmood ihm geraten haben, einen Zeitplan für seinen Rücktritt vorzulegen. Der Sender Sky und der "Guardian" meldeten, auch Außenministerin Yvette Cooper habe dem Regierungschef einen Rücktritt nahegelegt. Mehr als 70 der gut 400 Labour-Abgeordneten, entzogen ihm öffentlich ihre Unterstützung.

Weiterer Passagier nach Evakuierung Hantavirus-positiv

Granadilla de Abona - Kurz nach dem Verlassen des Kreuzfahrtschiffs "Hondius" ist ein spanischer Passagier positiv auf das Hantavirus getestet worden. Der Passagier sei nach dem positiven Testergebnis in ein Krankenhaus eingeliefert worden, zeige jedoch bisher keine Krankheitssymptome, gab das Gesundheitsministerium in Madrid am Montagabend bekannt. Zuvor waren alle verbliebenen Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffes auf Teneriffa evakuiert worden.

Luftangriffe auf Ukraine nach Auslaufen von Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Nur wenige Stunden nach dem Ende einer befristeten Waffenruhe hat Russland die Ukraine nach Angaben aus Kiew erneut massiv angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe meldete in der Nacht Angriffe mit zahlreichen Drohnen auf die Hauptstadt Kiew und weitere Städte wie Saporischschja, Dnipro, Charkiw und Cherson. Auch die Gebiete Sumy im Norden und Mykolajiw im Süden waren demnach betroffen. Die seit Samstag geltende Waffenruhe war in der Nacht ausgelaufen.

70. Song Contest: Erstes Semifinale eröffnet den Megabewerb

Wien - Heute hat das Warten endgültig ein Ende: Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs rittern dabei um zehn Tickets für das große Finale am 16. Mai. Darunter finden sich heurige Topfavoriten wie Finnland, Griechenland oder Israel. Und einen ersten Auftritt absolvieren auch die Final-Fixstarter aus Italien und Deutschland.

EU einigt sich auf Sanktionen gegen israelische Siedler

Brüssel/Gaza/Jerusalem - Die EU-Außenminister haben sich auf neue Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler im besetzten Westjordanland sowie gegen führende Hamas-Vertreter geeinigt. Das Paket richte sich gegen drei Siedler und vier Siedlerorganisationen, teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Montag mit. Ihre Namen wurden noch nicht veröffentlicht. Vorbereitet werden laut Kallas auch Handelsbeschränkungen für Produkte aus illegalen israelischen Siedlungen in Palästinensergebieten.

74 Tote in 3 Tagen - Libanon fordert US-Druck auf Israel

Beirut/Washington - Angesichts von 74 Toten innerhalb von drei Tagen durch israelische Angriffe hat der Libanon die USA aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben. Libanons Präsident Joseph Aoun erklärte am Montag bei einem Treffen mit dem US-Botschafter Michel Issa, die israelischen Militäreinsätze sowie die Zerstörung von Häusern im Südlibanon müssten enden. US-Präsident Donald Trump hatte eigentlich am 16. April eine Feuerpause zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel verkündet.

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red