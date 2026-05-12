Verdächtiger nach Wiener Mafia-Mord in Italien ausgeforscht

Wien/Rimini - Mehr als sieben Jahre nach einem Mafia-Mord am Lugeck in der Wiener Innenstadt ist ein Mann aus Montenegro in Italien von österreichischen Zielfahndern ausgeforscht und von einer Spezialeinheit festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Dienstag. Am 21. Dezember 2018 soll der 33-Jährige einen 32-Jährigen an der Ecke Lugeck/Wollzeile erschossen haben, ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Tat war Teil einer blutigen Fehde zwischen kriminellen Drogen-Clans.

Prozess um verhindertes Swift-Attentat fortgesetzt

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion fortgesetzt worden. Der zweite Verhandlungstag begann mit der Befragung des Zweitangeklagten Arda K. Die beiden Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) sollen mit einem Dritten Teil einer anschlagsbereiten Terror-Zelle gewesen sein. Arda K. gab das zu.

Britischer Premier will trotz parteiinterner Revolte bleiben

London - Der britische Premierminister Keir Starmer beugt sich dem massiven Druck aus den eigenen Reihen nicht und schließt einen Rücktritt weiter aus. Das Land erwarte, dass die Regierung ihre Arbeit fortsetze, erklärte Starmers Büro am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. "Genau das tue ich, und das müssen wir als Kabinett tun", wurde Starmer zitiert. Die Labour Party verfüge über ein klares Verfahren, um den Vorsitzenden herauszufordern; dieses sei bisher nicht eingeleitet worden.

Chefermittler: Handy Pilnaceks nicht von Relevanz

Wien - Der Untersuchungsausschuss zur Causa Christian Pilnacek beschäftigt sich auch diese Woche weiter mit Ermittlerinnen und Ermittlern. Am Dienstag dürfte vor allem das Handy Pilnaceks im Mittelpunkt stehen - dieses war nach dessen Tod nicht sichergestellt worden. Der damalige Chefermittler verteidigte die Entscheidung: Es habe keine Hinweise auf Fremdverschulden gegeben, das Smartphone daher nicht für die Klärung der Todesumstände relevant gewesen.

Luftangriffe auf Ukraine nach Auslaufen von Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine ist nach Angaben der Militärbehörden mindestens ein Mann getötet worden. Zudem sei eine Frau im Bezirk Synelnykowe in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk verletzt worden, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleksandr Hanscha, am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Drei weitere Menschen wurden ihm zufolge bei Angriffen auf andere Orte in der Region verletzt.

Laute Rufe nach Reformen am Pflegetag

Wien - Anlässlich des Tages der Pflegenden am Dienstag haben die großen Hilfsorganisationen nachhaltige Reformen eingemahnt. Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe forderten bei einer Kundgebung vor dem Parlament in Wien einen "ernsthaften und transparenten Reformprozess" und die Einbindung in denselben. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte unterdessen am Dienstag, die Anhebung des Pflegegeldes für das Jahr 2027 sei trotz des Sparbudgets gesichert.

Verfahren gegen "Letzte Generation": "Protest war notwendig"

Wien - Das Großverfahren der Staatsanwaltschaft Wien gegen frühere Unterstützerinnen und Unterstützer der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" ist am Dienstagvormittag fortgesetzt worden. Angeklagt wegen Sachbeschädigung sowie schwerer Sachbeschädigung sind fünf ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten - darunter auch die 29-jährige Anja Windl. "Der Protest war in dieser Situation notwendig", sagte sie am Dienstag vor der Richterin.

Wieder Tote bei israelischen Angriffen auf Hisbollah

Beirut - Bei neuen israelischen Luftangriffen im Süden des Libanon sind Medienberichten zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Sieben weitere Menschen wurden zudem bei den Angriffen in der Nacht auf Dienstag verletzt, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete. Getroffen wurde demnach ein Haus in der Stadt Kfar Dounin. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Angriffen. An und für sich gilt eine Waffenruhe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red