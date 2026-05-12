Verhinderter Swift-Attentäter wollte "groß rauskommen"

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion fortgesetzt worden. "Ich wollte mich so stark wie möglich bewaffnen, damit ich groß rauskomme", sagte der 21-Jährige zu seinen Anschlagplänen. Er habe vor der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) "wie ein Held" da stehen und "berühmt" werden wollen.

Verdächtiger nach Wiener Mafia-Mord in Italien ausgeforscht

Wien/Rimini - Mehr als sieben Jahre nach einem Mafia-Mord am Lugeck in der Wiener Innenstadt ist ein Mann aus Montenegro in Italien von österreichischen Zielfahndern ausgeforscht und von einer Spezialeinheit festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Dienstag. Am 21. Dezember 2018 soll der 33-Jährige einen 32-Jährigen an der Ecke Lugeck/Wollzeile erschossen haben, ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Tat war Teil einer blutigen Fehde zwischen kriminellen Drogen-Clans.

Ärztekammer warnt vor drohendem Medizinermangel

Wien - Die Ärztekammer hat am Dienstag in Sachen Medizinermangel einen dringenden Appell an die Spitalsträger gerichtet, mehr Basisausbildungsplätze bereitzustellen. Derzeit bildeten diese nämlich einen "hochproblematischen Flaschenhals", warnte Präsident Johannes Steinhart: "Wir laufen sehenden Auges in einen Notstand in der Versorgung." Allein in Wien würden über 600 Plätze für die nun abschließenden Jungmediziner fehlen. Die Wartezeit auf diese betrage zum Teil eineinhalb Jahre.

Britischer Premier will trotz parteiinterner Revolte bleiben

London - Der britische Premierminister Keir Starmer beugt sich dem massiven Druck aus den eigenen Reihen nicht und schließt einen Rücktritt weiter aus. Das Land erwarte, dass die Regierung ihre Arbeit fortsetze, erklärte Starmers Büro am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. "Genau das tue ich, und das müssen wir als Kabinett tun", wurde Starmer zitiert. Die Labour Party verfüge über ein klares Verfahren, um den Vorsitzenden herauszufordern; dieses sei bisher nicht eingeleitet worden.

Chefermittler: Handy Pilnaceks nicht von Relevanz

Wien - Im Untersuchungsausschuss zur Causa Christian Pilnacek stehen am Dienstag wieder die persönlichen Gegenstände - u. a. das Handy - des Ex-Justiz-Sektionschefs im Fokus. Dieses war nach dessen Tod nicht sichergestellt worden. Der damalige Chefermittler verteidigte die Entscheidung: Es habe keine Hinweise auf Fremdverschulden gegeben, das Smartphone sei daher nicht für die Klärung der Todesumstände relevant gewesen. Er beklagte zudem einen Mangel an Gerichtsmedizinern.

Verfahren gegen "Letzte Generation": "Protest war notwendig"

Wien - Das Großverfahren der Staatsanwaltschaft Wien gegen frühere Unterstützerinnen und Unterstützer der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" ist am Dienstagvormittag fortgesetzt worden. Hauptsächlich wegen Sachbeschädigung sowie schwerer Sachbeschädigung angeklagt sind fünf ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten - darunter auch die 29-jährige Anja Windl. "Der Protest war in dieser Situation notwendig", sagte sie am Dienstag vor dem Landesgericht.

Luftangriffe auf Ukraine nach Auslaufen von Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine ist nach Angaben der Militärbehörden mindestens ein Mann getötet worden. Zudem sei eine Frau im Bezirk Synelnykowe in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk verletzt worden, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleksandr Hanscha, am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Drei weitere Menschen wurden ihm zufolge bei Angriffen auf andere Orte in der Region verletzt.

Laute Rufe nach Reformen am Pflegetag

Wien - Anlässlich des Tages der Pflegenden am Dienstag haben die großen Hilfsorganisationen nachhaltige Reformen eingemahnt. Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe forderten bei einer Kundgebung vor dem Parlament in Wien einen "ernsthaften und transparenten Reformprozess" und die Einbindung in denselben. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte unterdessen am Dienstag, die Anhebung des Pflegegeldes für das Jahr 2027 sei trotz des Sparbudgets gesichert.

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red