Verhinderter Swift-Attentäter wollte "groß rauskommen"

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion fortgesetzt worden. "Ich wollte mich so stark wie möglich bewaffnen, damit ich groß rauskomme", sagte der 21-Jährige zu seinen Anschlagplänen. Er habe vor der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) "wie ein Held" da stehen und "berühmt" werden wollen.

Verfahren gegen "Letzte Generation": Vier Schuldsprüche

Wien - Wegen Sachbeschädigung sowie schwerer Sachbeschädigung sind am Dienstag am Wiener Landesgericht vier der fünf ehemaligen Aktivistinnen und Aktivisten der früheren Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" verurteilt worden. Darunter war auch die 29-jährige Anja Windl. Sie wurde nicht rechtskräftig zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, drei weitere Angeklagte zu Geldstrafen. Ein Pensionist erhielt einen Freispruch.

Verdächtiger nach Wiener Mafia-Mord in Italien ausgeforscht

Wien/Rimini - Mehr als sieben Jahre nach einem Mafia-Mord am Lugeck in der Wiener Innenstadt ist ein Mann aus Montenegro in Italien von österreichischen Zielfahndern ausgeforscht und von einer Spezialeinheit festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Dienstag. Am 21. Dezember 2018 soll der 33-Jährige einen 32-Jährigen an der Ecke Lugeck/Wollzeile erschossen haben, ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Tat war Teil einer blutigen Fehde zwischen kriminellen Drogen-Clans.

Britischer Premier will trotz parteiinterner Revolte bleiben

London - Der britische Premierminister Keir Starmer beugt sich dem massiven Druck aus den eigenen Reihen nicht und schließt einen Rücktritt weiter aus. Das Land erwarte, dass die Regierung ihre Arbeit fortsetze, erklärte Starmers Büro am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. "Genau das tue ich, und das müssen wir als Kabinett tun", wurde Starmer zitiert. Die Labour Party verfüge über ein klares Verfahren, um den Vorsitzenden herauszufordern; dieses sei bisher nicht eingeleitet worden.

Chefermittler: Handy Pilnaceks nicht von Relevanz

Wien - Im Untersuchungsausschuss zur Causa Christian Pilnacek stehen am Dienstag wieder die persönlichen Gegenstände - u. a. das Handy - des Ex-Justiz-Sektionschefs im Fokus. Dieses war nach dessen Tod nicht sichergestellt worden. Der damalige Chefermittler verteidigte die Entscheidung: Es habe keine Hinweise auf Fremdverschulden gegeben, das Smartphone sei daher nicht für die Klärung der Todesumstände relevant gewesen. Er beklagte zudem einen Mangel an Gerichtsmedizinern.

Luftangriffe auf Ukraine nach Auslaufen von Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine ist nach Angaben der Militärbehörden mindestens ein Mann getötet worden. Zudem sei eine Frau im Bezirk Synelnykowe in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk verletzt worden, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleksandr Hanscha, am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Drei weitere Menschen wurden ihm zufolge bei Angriffen auf andere Orte in der Region verletzt.

Ärztekammer warnt vor drohendem Medizinermangel

Wien - Die Ärztekammer hat am Dienstag in Sachen Medizinermangel einen dringenden Appell an die Spitalsträger gerichtet, mehr Basisausbildungsplätze bereitzustellen. Derzeit bildeten diese nämlich einen "hochproblematischen Flaschenhals", warnte Präsident Johannes Steinhart: "Wir laufen sehenden Auges in einen Notstand in der Versorgung." Allein in Wien würden über 600 Plätze für die nun abschließenden Jungmediziner fehlen. Die Wartezeit auf diese betrage zum Teil eineinhalb Jahre.

Trump nennt iranische Forderungen "Müll"

Washington/Teheran - Die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran haben am Dienstag erneut einen herben Dämpfer erlitten. US-Präsident Donald Trump wies die jüngsten Forderungen aus Teheran als "Müll" zurück und warnte, die seit Anfang April geltende Waffenruhe werde nur noch künstlich am Leben gehalten. Der Iran drohte unterdessen mit einer Anreicherung seines Urans auf einen waffentauglichen Reinheitsgrad.

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red