Verhinderter Swift-Attentäter wollte "groß rauskommen"

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion fortgesetzt worden. "Ich wollte mich so stark wie möglich bewaffnen, damit ich groß rauskomme", sagte der 21-Jährige zu seinen Anschlagplänen. Er habe vor der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) "wie ein Held" da stehen und "berühmt" werden wollen.

Ungarns neue Regierung angelobt

Budapest - Genau einen Monat nach der Abwahl von Premier Viktor Orb�n und seiner Partei Fidesz in Ungarn haben die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung von P�ter Magyar am Dienstagnachmittag ihren Amtseid abgelegt. Mit der Angelobung tritt das Kabinett sein Amt an. Am Montag fand die Anhörung der Minister in den entsprechenden Parlamentsausschüssen statt. Die Ministerinnen und Minister werden auf Empfehlung des Regierungschefs durch Staatspräsident Tam�s Sulyok ernannt.

Verfahren gegen "Letzte Generation": Vier Schuldsprüche

Wien - Wegen Sachbeschädigung sowie schwerer Sachbeschädigung sind am Dienstag am Wiener Landesgericht vier der fünf ehemaligen Aktivistinnen und Aktivisten der früheren Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" verurteilt worden. Darunter war auch die 29-jährige Anja Windl. Sie wurde nicht rechtskräftig zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, drei weitere Angeklagte zu Geldstrafen. Ein Pensionist erhielt einen Freispruch.

Verdächtiger nach Wiener Mafia-Mord in Italien ausgeforscht

Wien/Rimini - Mehr als sieben Jahre nach einem Mafia-Mord am Lugeck in der Wiener Innenstadt ist ein Mann aus Montenegro in Italien von österreichischen Zielfahndern ausgeforscht und von einer Spezialeinheit festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Dienstag. Am 21. Dezember 2018 soll der 33-Jährige einen 32-Jährigen an der Ecke Lugeck/Wollzeile erschossen haben, ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Tat war Teil einer blutigen Fehde zwischen kriminellen Drogen-Clans.

Ärztekammer warnt vor drohendem Medizinermangel

Wien - Die Ärztekammer hat am Dienstag in Sachen Medizinermangel einen dringenden Appell an die Spitalsträger gerichtet, mehr Basisausbildungsplätze bereitzustellen. Derzeit bildeten diese nämlich einen "hochproblematischen Flaschenhals", warnte Präsident Johannes Steinhart: "Wir laufen sehenden Auges in einen Notstand in der Versorgung." Allein in Wien würden über 600 Plätze für die nun abschließenden Jungmediziner fehlen. Die Wartezeit auf diese betrage zum Teil eineinhalb Jahre.

Paketabgabe für Handelsverband und FPÖ ein Inflationstreiber

Wien/Seattle/Hamburg - Die am Montag in Begutachtung geschickte Paketabgabe in Höhe von 2 Euro wird von Handelsverband und FPÖ abgelehnt. Beide kritisieren die Maßnahme als Inflationstreiber. Durch die Abgabe soll die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ab 1. Juli 2026 zum Teil gegenfinanziert werden. Die geplante Paketsteuer wird nach dem 30. September in Kraft treten und für große Onlinehändler mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro/Jahr gelten.

Antennen auf russischer Vertretung in Wien abgebaut

Wien - Auf dem Dach der russischen Vertretung bei internationalen Organisationen in Wien-Donaustadt sind drei von rund 20 Satellitenanlagen entfernt worden. Das berichtete das ORF-Radio am Dienstag. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA die Abmontage von drei Anlagen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hatte am Montag in Brüssel erklärt, dass sich der "Antennenwald gelichtet" habe. Österreich habe von Russland "volle Aufklärung über diesen Antennenwald verlangt".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red