Neue ungarische Regierung angelobt

Budapest - Genau einen Monat nach der Abwahl von Premier Viktor Orb�n und seiner Partei Fidesz in Ungarn haben die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung von P�ter Magyar Dienstagnachmittag ihren Amtseid abgelegt. Mit der Angelobung tritt das Kabinett sein Amt an. Dem neuen Kabinett gehören neben dem Regierungschef 16 Ministerinnen und Minister an, allesamt aus Magyars TISZA-Partei. Außenministerin Anita Orb�n wird auch das Amt des Vizepremiers bekleiden.

Zweites Präsidententreffen im Slavkov-Format

Bratislava/Wien - Einen Tag nach seinem bilateralen Besuch in der Slowakei hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei in Bratislava getroffen. Van der Bellen hob nach eigenen Angaben gegenüber Petr Pavel und Peter Pellegrini hervor, dass die drei Länder nach nachhaltigen Lösungen suchen müssten, um Europa unabhängiger und stärker zu machen. "Erneuerbare Energiequellen werden dabei eine zentrale Rolle spielen", sagte er laut Redetext.

Verfahren gegen "Letzte Generation": Vier Schuldsprüche

Wien - Wegen Sachbeschädigung sowie schwerer Sachbeschädigung sind am Dienstag am Wiener Landesgericht vier der fünf ehemaligen Aktivistinnen und Aktivisten der früheren Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" verurteilt worden. Darunter war auch die 29-jährige Anja Windl. Sie wurde nicht rechtskräftig zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, drei weitere Angeklagte zu Geldstrafen. Ein Pensionist erhielt einen Freispruch.

Verhinderter Swift-Attentäter wollte "groß rauskommen"

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion fortgesetzt worden. "Ich wollte mich so stark wie möglich bewaffnen, damit ich groß rauskomme", sagte der 21-Jährige zu seinen Anschlagplänen. Er habe vor der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) "wie ein Held" da stehen und "berühmt" werden wollen.

Pilnacek-Handy im Fokus des U-Ausschusses

Wien - Das mittlerweile zerstörte Handy des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek stand am Dienstag im Mittelpunkt des U-Ausschusses in dieser Causa. Konkret ging es um die Beweisqualität des Smartphones: Der damalige Chefermittler stufte es als nicht relevant für die Klärung der Todesumstände ein, da es am Tatort keinen Hinweis auf Fremdverschulden gegeben habe. Anders die zuständige Oberstaatsanwältin: Das Handy hätte ein wesentliches Beweismittel sein können.

EU verweigerte im Vorjahr 132.000 Einreisen

Brüssel/Wien - Im Jahr 2025 wurde 132.600 Nicht-EU-Bürgern an einer der Außengrenzen der Europäischen Union die Einreise verweigert, was einem Anstieg von 7,1 Prozent gegenüber 2024 (123.835) entspricht. Dies teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mit. In Österreich wurden demnach 820 Einreisen verweigert, gegenüber 730 im Jahr 2024.

Viele Brandopfer von Crans-Montana noch in Spitälern

Bern - Vier Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Schweiz sind immer noch zahlreiche Opfer in klinischer Behandlung. 38 Überlebende, die bei dem Brand in der Silvesternacht in einer Bar schwer verletzt und in Spezialkliniken ins Ausland verlegt wurden, wurden Ende April weiterhin behandelt, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz am Dienstag mitteilte.

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red