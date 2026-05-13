Neue ungarische Regierung angelobt

Budapest - Genau einen Monat nach der Abwahl von Premier Viktor Orb�n und seiner Partei Fidesz in Ungarn haben die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung von P�ter Magyar Dienstagnachmittag ihren Amtseid abgelegt. Mit der Angelobung tritt das Kabinett sein Amt an. Dem neuen Kabinett gehören neben dem Regierungschef 16 Ministerinnen und Minister an, allesamt aus Magyars TISZA-Partei. Außenministerin Anita Orb�n wird auch das Amt des Vizepremiers bekleiden.

79. Filmfestspiele Cannes sind eröffnet

Cannes - Mit einem ersten Schaulaufen auf dem roten Teppich für die Eröffnungsgala hat am Dienstag das internationale Filmfestival von Cannes begonnen. Die chinesische Schauspielerin Gong Li und die US-Schauspielerin Jane Fonda erklärten das elftägige Festival für eröffnet. Die französisch-malische Schauspielerin Eye Ha�dara moderierte die Eröffnungsfeier, bei der der für seine "Herr der Ringe"-Trilogie bekannte neuseeländische Regisseur Peter Jackson eine Ehrenpalme verliehen bekam.

Kampf um US-Wahlkreise - Trump-Niederlage in South Carolina

Washington/Columbia (South Carolina)/Nashville (Tennessee) - Der Versuch, die Wahlkreise in South Carolina neu zu zeichnen und den einzigen demokratischen Kongressbezirk des Bundesstaates abzuschaffen, ist am Dienstag (Ortszeit) im US-Senat gescheitert. Mehrere Republikaner stimmten gegen den Plan und widersetzten sich damit Präsident Donald Trump. In Missouri bestätigte das Oberste Gericht des Bundesstaates dagegen am Dienstag eine von Republikanern durchgesetzte Neugliederung, die einen der zwei demokratischen Sitze streicht.

US-Präsident Trump reist zu Chinas Staatsoberhaupt Xi

Peking - US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch zum ersten Mal seit 2017 zu offiziellen Gesprächen in China erwartet. Er wird am Mittwoch in Peking eintreffen, die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit mehr als sechs Monaten. Nach US-Angaben sollen die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften über eine Reihe von Streitthemen und Handelsabkommen beraten.

Trump nennt iranische Forderungen "Müll"

Washington/Teheran - Die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran haben am Dienstag erneut einen herben Dämpfer erlitten. US-Präsident Donald Trump wies die jüngsten Forderungen aus Teheran als "Müll" zurück und warnte, die seit Anfang April geltende Waffenruhe werde nur noch künstlich am Leben gehalten. Dienstagabend übte Außenamtssprecher Ismail Baghai Kritik an der Verhandlungsführung der Amerikaner und sagte, dass Washington die Kapitulation des Iran wolle.

Favoritensiege im 1. Halbfinale des Wiener ESC

Österreich - Die erste Schlacht des 70. Eurovision Song Contest von Wien ist geschlagen - und die prognostizierten gehören überwiegend auch zu den realen Gewinnern. Das seit Monaten als Topfavorit gehandelte Führungsduo Finnland und Griechenland löste ebenso sein Finalticket wie Moldaus Partykracher. Aber auch Israel schaffte es in die nächste Runde, während Belgien die Buchmacher Lügen strafte und sich überraschend, aber zu Recht den Aufstieg sicherte.

Pilnacek-Handy im Fokus des U-Ausschusses

Wien - Das mittlerweile zerstörte Handy des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek stand am Dienstag im Mittelpunkt des U-Ausschusses in dieser Causa. Konkret ging es um die Beweisqualität des Smartphones: Der damalige Chefermittler stufte es als nicht relevant für die Klärung der Todesumstände ein, da es am Tatort keinen Hinweis auf Fremdverschulden gegeben habe. Anders die zuständige Oberstaatsanwältin: Das Handy hätte ein wesentliches Beweismittel sein können.

Ex-SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter in Salzburg vor Gericht

Salzburg/Seekirchen - Am Landesgericht Salzburg muss sich am Mittwoch ein mittlerweile 58-jähriger Mann wegen einer Reihe von Missbrauchsvorwürfen verantworten. Der einschlägig vorbestrafte Österreicher war im SOS-Kinderdorf Seekirchen am Wallersee (Flachgau) als Familienhelfer tätig und soll an zwei dort untergebrachten Mädchen geschlechtliche Handlungen in Form wiederholter Berührungen im Brust- und Schambereich vorgenommen haben. Beide Mädchen waren zum Zeitpunkt der Taten unter 14 Jahre alt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red