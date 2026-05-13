US-Präsident Trump reist zu Chinas Staatsoberhaupt Xi

Peking - US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch zum ersten Mal seit 2017 zu offiziellen Gesprächen in China erwartet. Er wird am Mittwoch in Peking eintreffen, die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit mehr als sechs Monaten. Nach US-Angaben sollen die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften über eine Reihe von Streitthemen und Handelsabkommen beraten.

13 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Bei neuen israelischen Angriffen auf Ziele im Südlibanon sind laut in der Nacht auf Mittwoch verbreiteten Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 13 Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Israels Streitkräfte verstärkten zuletzt ihre Attacken auf Ziele der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen an sich eine Waffenruhe, die von der schiitisch-islamistischen Hisbollah aber nicht anerkannt wird.

Momentum Institut für gestaffelte Pensionserhöhung

Wien - In der Diskussion um das Ausmaß der kommenden Pensionserhöhungen hat sich das gewerkschaftsnahe Momentum Institut für eine soziale Staffelung ausgesprochen. Als Argumentationshilfe wurden verschiedene Szenarien berechnet. "Um die Wirtschaft zu stützen, ist eine soziale Staffelung besser", sagte Momentum-Ökonomin Miriam Frauenlob in einer Aussendung. Bei einer differenzierten Erhöhung könnten fünf von sechs Pensionierten den vollen Teuerungsausgleich erhalten, hieß es.

Britischer König Charles III. hält Thronrede

London - Inmitten des wachsenden Drucks auf den britischen Premierminister Keir Starmer hält König Charles III. am Mittwoch die Thronrede vor dem Parlament. Die im Englischen als "King's Speech" bekannte Thronrede ist eine jahrhundertealte Tradition voller feierlicher Rituale, in der die Regierung ihre Gesetzesvorhaben vorstellt. Trotz ihres Namens wird die Rede nicht vom Monarchen als Staatsoberhaupt, sondern von der Regierung verfasst.

Weniger Wasser ließ Verbund-Gewinn um ein Drittel einbrechen

Wien - Die Trockenheit und die damit verbundene schwache Wasserführung hat dem teilstaatlichen Stromkonzern Verbund im ersten Quartal einen Ergebniseinbruch beschert. Der Gewinn sackte um 32 Prozent auf 270 Mio. Euro ab, beim Umsatz ergab sich ein Minus von 15,5 Prozent auf 1,94 Mrd. Euro. Zusätzlich negativ auf das Ergebnis wirkte ein niedrigerer durchschnittlicher Absatzpreis im Stromverkauf. Für das Gesamtjahr konkretisierte das Unternehmen den Ausblick.

Mindestens zwei Tote nach russischem Angriff in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Großstadt Krywyj Rih am Dienstagabend mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Mädchen, das in kritischem Zustand im Spital behandelt werde, schrieb der Regionalgouverneur Olexander Hanscha auf der Plattform Telegram. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff "auf ein gewöhnliches Wohnhaus" als zynisch und militärisch sinnlos.

KI-Avatare machen vor US-Zwischenwahlen Stimmung für Trump

Washington - Bis zu den Zwischenwahlen zum US-Kongress dauert es noch fast ein halbes Jahr, doch der Wahlkampf in den Onlinediensten ist längst voll im Gang: Blonde Frauen im Badeanzug oder in Militäruniform überschütten in Videos Donald Trump mit Lob und verunglimpfen seine Gegner. Diese Fans des US-Präsidenten wirken real, doch tatsächlich sind sie Produkte Künstlicher Intelligenz. Seit Langem nimmt Desinformation vor Wahlen zu, doch mit KI erreicht die Manipulation ein neues Ausmaß.

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red