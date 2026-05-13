US-Präsident Trump reist zu Chinas Staatsoberhaupt Xi

Peking - US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch zum ersten Mal seit 2017 zu offiziellen Gesprächen in China erwartet. Er wird am Mittwoch in Peking eintreffen, die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit mehr als sechs Monaten. Nach US-Angaben sollen die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften über eine Reihe von Streitthemen und Handelsabkommen beraten.

US-Zölle führen bisher nicht zu Firmen-Abwanderung

Wien - Ein Blick auf die Direktinvestitionen in die USA zeigt bisher keine Anzeichen für eine Abwanderung österreichischer Firmen zur Umgehung der US-Zölle, geht aus der Außenwirtschaftsbilanz der OeNB für 2025 hervor. Direktinvestitionen aus Österreich ins Ausland wie aus dem Ausland nach Österreich stagnierten 2025 generell. 2026 seien aber einige größere Investitionen angekündigt, was auf eine Belebung hoffen lasse, so Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik.

Immer mehr Kinder und Jugendliche zwangsweise in Psychiatrie

Wien - In Österreich werden immer mehr Kinder und Jugendliche zwangsweise in der Psychiatrie untergebracht. 2025 waren 1.305 Minderjährige in Kliniken gegen oder ohne ihren Willen, drei Viertel der Untergebrachten waren Mädchen. Österreichweit gab es im Vorjahr 16.917 Betroffene aller Altersgruppen, so die Patientenanwaltschaft von Vertretungsnetz in einer Aussendung am Mittwoch. 35 Prozent der Untergebrachten wurden mit Gurten am Bett fixiert. Eine Person starb 2025 währenddessen.

13 Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Bei neuen israelischen Angriffen auf Ziele im Süden des Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 13 Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Allein bei einem Angriff auf Nabatijeh seien fünf Menschen getötet worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Mittwochfrüh wurde eine stark befahrene Autobahn zwischen Beirut und dem Südlibanon von einem israelischen Luftangriff getroffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA mitteilte.

Französin mit Hantavirus in kritischem Zustand

Paris - Eine mit dem Hantavirus infizierte Französin befindet sich in kritischem Zustand. Die Frau liege auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Paris, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin St�phanie Rist am Dienstag. Die Lunge der Frau sei von dem Virus angegriffen, sagte der Infektiologe Xavier Lescure. Sie sei an eine künstliche Lunge angeschlossen worden.

Nonne ertrank auf Sizilien bei Rettungsversuch

Rom - Beim Versuch, zwei Mitschwestern vor dem Ertrinken zu retten, ist eine brasilianische Nonne auf Sizilien ums Leben gekommen. Die 44-jährige Karmelitin Nadir Santos da Silva starb an der Küste von Vaccarizzo bei Catania, wie italienische Medien berichteten.

Mindestens zwei Tote nach russischem Angriff in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Großstadt Krywyj Rih am Dienstagabend mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere Personen seien verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Mädchen, das in kritischem Zustand im Spital behandelt werde, schrieb Regionalgouverneur Olexander Hanscha auf Telegram. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff "auf ein gewöhnliches Wohnhaus" als zynisch und militärisch sinnlos.

Momentum Institut für gestaffelte Pensionserhöhung

Wien - In der Diskussion um das Ausmaß der kommenden Pensionserhöhungen hat sich das gewerkschaftsnahe Momentum Institut für eine soziale Staffelung ausgesprochen. Als Argumentationshilfe wurden verschiedene Szenarien berechnet. "Um die Wirtschaft zu stützen, ist eine soziale Staffelung besser", sagte Momentum-Ökonomin Miriam Frauenlob in einer Aussendung. Bei einer differenzierten Erhöhung könnten fünf von sechs Pensionierten den vollen Teuerungsausgleich erhalten, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red