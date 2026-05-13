US-Präsident Trump reist zu Chinas Staatsoberhaupt Xi

Peking - US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch zum ersten Mal seit 2017 zu offiziellen Gesprächen in China erwartet. Er wird am Mittwoch in Peking eintreffen, die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit mehr als sechs Monaten. Nach US-Angaben sollen die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften über eine Reihe von Streitthemen und Handelsabkommen beraten.

Tote nach israelischen Attacken im Südlibanon

Beirut - Die israelische Armee hat ihre heftigen Angriffe im Libanon am Mittwoch fortgesetzt. Die Luftangriffe richteten sich gegen Ziele der "Terrorinfrastruktur" der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in mehreren Gebieten des südlichen Libanon, erklärte die Armee. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mindestens acht Tote durch israelische Angriffe auf eine stark befahrene Straße südlich von Beirut. Darunter befanden sich nach Ministeriumsangaben auch zwei Kinder.

Ex-SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter in Salzburg vor Gericht

Salzburg/Seekirchen - In Salzburg hat sich am Mittwoch ein ehemaliger Familienhelfer des SOS-Kinderdorfs Seekirchen am Wallersee (Flachgau) wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. Dem 58-jährigen Mann wird zur Last gelegt, sich in den Jahren 2017 bis 2019 mehrfach an zwei unmündigen Mädchen vergangen zu haben. Beide Kinder waren damals unter 14 Jahre alt. Der Angeklagte bestritt im Prozess alle Vorwürfe vehement und meinte, er könne sich die Anschuldigungen nicht erklären.

Immer mehr Kinder und Jugendliche zwangsweise in Psychiatrie

Wien - In Österreich werden immer mehr Kinder und Jugendliche zwangsweise in der Psychiatrie untergebracht. 2025 waren 1.305 Minderjährige in Kliniken gegen oder ohne ihren Willen, drei Viertel der Untergebrachten waren Mädchen. Österreichweit gab es im Vorjahr 16.917 Betroffene aller Altersgruppen, so die Patientenanwaltschaft von Vertretungsnetz in einer Aussendung am Mittwoch. 35 Prozent der Untergebrachten wurden mit Gurten am Bett fixiert. Eine Person starb 2025 währenddessen.

EU-Kommission will ein Bahnticket für ganz Europa

Brüssel - Die EU-Kommission will das europaweite Bahnfahren einfacher machen: Am Mittwoch in Brüssel präsentierte Vorschläge sollen Planung und Buchung von Fern- und grenzüberschreitenden Reisen, insbesondere mit der Bahn, vereinfachen. Denn trotz EU-Binnenmarkt klagen viele Reisende immer noch über Hindernisse, und können nicht mit einem einzigen Ticket ohne komplizierte Buchungen durch ganz Europa reisen. Dieses "Single Ticketing" soll mit den Vorschlägen Wirklichkeit werden.

Zahl der Verkehrstoten auf mehr als 400 im Vorjahr gestiegen

Wien - Mehr als 400 Menschen - genau 403 - sind im Jahr 2025 bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, um rund 15 Prozent mehr als 2024 (351 Verkehrstote). 47.041 weitere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden bei 37.825 Unfällen im Vorjahr verletzt. Diese am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria zeigen: Die Entwicklung der Verkehrsunfallstatistik geht seit mehreren Jahren in die falsche Richtung.

US-Zölle führen bisher nicht zu Firmen-Abwanderung

Wien - Ein Blick auf die Direktinvestitionen in die USA zeigt bisher keine Anzeichen für eine Abwanderung österreichischer Firmen zur Umgehung der US-Zölle, geht aus der Außenwirtschaftsbilanz der OeNB für 2025 hervor. Direktinvestitionen aus Österreich ins Ausland wie aus dem Ausland nach Österreich stagnierten 2025 generell. 2026 seien aber einige größere Investitionen angekündigt, was auf eine Belebung hoffen lasse, so Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik.

Wohl älteste Österreicherin 111-jährig gestorben

Euratsfeld - Die wohl älteste Österreicherin ist am Dienstag mit 111 Jahren gestorben. Anna Wagner hätte am 6. Juni ihren 112. Geburtstag gefeiert, bestätigte Johann Weingartner, Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Euratsfeld (Bezirk Amstetten), auf APA-Anfrage Online-Medienberichte. Die Niederösterreicherin lebte bis zuletzt zuhause. Sie galt nach Angaben der Gemeinde seit Jänner 2025 als älteste in Österreich sowie in einem deutschsprachigen Land lebende Person.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red