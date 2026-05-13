US-Präsident Trump in Peking

Peking - US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking eingetroffen. Wie im chinesischen Fernsehen zu sehen war, erreichte der Republikaner den Hauptstadtflughafen mit der Air Force One am Mittwochbend (Ortszeit). Vize-Präsident Han Zheng empfing den Republikaner. Die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit mehr als sechs Monaten.

EU-Kommission will ein Bahnticket für ganz Europa

Brüssel - Die EU-Kommission will das europaweite Bahnfahren einfacher machen: Am Mittwoch in Brüssel präsentierte Vorschläge sollen Planung und Buchung von Fern- und grenzüberschreitenden Reisen, insbesondere mit der Bahn, vereinfachen. Denn trotz EU-Binnenmarkt klagen viele Reisende immer noch über Hindernisse, und können nicht mit einem einzigen Ticket ohne komplizierte Buchungen durch ganz Europa reisen. Dieses "Single Ticketing" soll mit den Vorschlägen Wirklichkeit werden.

Österreicher war kurz mit Hantavirusinfizierter in Flugzeug

Wien - Ein Österreicher war kurz mit einer mit dem Hantavirus infizierten Frau in einem Flugzeug und gilt nun als Niedrigrisiko-Kontaktperson. Darüber informierte das Gesundheitsministerium in einer Aussendung am Mittwoch. Die Frau war damals bereits schwer erkrankt, weshalb die Crew entschied, dass sie nicht mitfliegen durfte. Die Niederländerin starb wenig später in Johannesburg. Eine Ansteckung des Österreichers gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Mann hat keine Symptome.

Mädchen in Tirol massiv abgemagert - Eltern in Haft

Innsbruck - Die Tiroler Polizei hat die Eltern eines siebenjährigen Mädchens festgenommen. Diese hatten das Kind Ende April in einem verwahrlosten und lebensbedrohlichen Zustand ins Spital gebracht. Das Mädchen war "massiv abgemagert", sagte ein Staatsanwaltschaftssprecher zur APA. Den Eltern wird vorgeworfen, ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum gröblich vernachlässigt und es unterlassen zu haben, rechtzeitig die medizinische Versorgung der Siebenjährigen zu gewährleisten.

Charles III. präsentiert britisches Regierungsprogramm

London - König Charles III. hat inmitten der Debatte über einen möglichen Rücktritt von Premierminister Keir Starmer in der Thronrede die Gesetzesvorhaben der britischen Regierung vorgestellt. Zu den Plänen gehören die Vertiefung der Beziehungen Großbritanniens zur EU und die vollständige Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel. Auch eine Asylreform und eine Senkung des Wahlalters auf 16 sind geplant. Als Nachfolger Starmers wird Gesundheitsminister Wes Streeting kolportiert.

Vorerst keine Sicherheitsüberprüfung von FPÖ-Mitarbeitern

Wien - Nachdem Ende April bekannt geworden war, dass mehr als zehn Mitarbeiter von FPÖ-Abgeordneten derzeit unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen, gibt es vorerst keine Konsequenzen wie etwa eine Ausweitung der Sicherheitsüberprüfungen. Nach einer Sitzung der Präsidiale des Nationalrates will der blaue Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sich zunächst mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) beraten, berichtete das Ö1-Radio.

Arbeiter starb bei Einsturz von Grabenschacht in Kapfenberg

Kapfenberg - Zwei Bauarbeiter sind am Mittwoch in der Lastenstraße im Bereich des Frachtenbahnhofs in Kapfenberg bei Grabungsarbeiten von einstürzendem Erdreich verschüttet worden. Für einen 55-jährigen Arbeiter endete der Unfall tödlich, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der zweite Arbeiter, ein 57-Jähriger, wurde mit Verletzungen von der Crew des Rettungshubschraubers ins LKH Graz geflogen.

Ex-SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter in Salzburg vor Gericht

Salzburg/Seekirchen - In Salzburg hat sich am Mittwoch ein ehemaliger Familienhelfer des SOS-Kinderdorfs Seekirchen am Wallersee (Flachgau) wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. Dem 58-jährigen Mann wird zur Last gelegt, sich in den Jahren 2017 bis 2019 mehrfach an zwei unmündigen Mädchen vergangen zu haben. Beide Kinder waren damals unter 14 Jahre alt. Der Angeklagte bestritt im Prozess alle Vorwürfe vehement und meinte, er könne sich die Anschuldigungen nicht erklären.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red