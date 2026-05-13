US-Präsident Trump in Peking empfangen

Peking - US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking eingetroffen. Wie im chinesischen Fernsehen zu sehen war, landete er mit der US-Präsidentenmaschine Air Force One am Mittwochabend (Ortszeit). Vize-Präsident Han Zheng empfing den Republikaner. Die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit mehr als sechs Monaten.

Österreicher war kurz mit Hantavirusinfizierter in Flugzeug

Wien - Ein Österreicher war kurz mit einer mit dem Hantavirus infizierten Frau in einem Flugzeug und gilt nun als Niedrigrisiko-Kontaktperson. Darüber informierte das Gesundheitsministerium in einer Aussendung am Mittwoch. Die Frau war damals bereits schwer erkrankt, weshalb die Crew entschied, dass sie nicht mitfliegen durfte. Die Niederländerin starb wenig später in Johannesburg. Eine Ansteckung des Österreichers gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Mann hat keine Symptome.

EU-Kommission will ein Bahnticket für ganz Europa

Brüssel - Die EU-Kommission will das europaweite Bahnfahren einfacher machen: Am Mittwoch in Brüssel präsentierte Vorschläge sollen Planung und Buchung von Fern- und grenzüberschreitenden Reisen, insbesondere mit der Bahn, vereinfachen. Denn trotz EU-Binnenmarkt klagen viele Reisende immer noch über Hindernisse, und können nicht mit einem einzigen Ticket ohne komplizierte Buchungen durch ganz Europa reisen. Dieses "Single Ticketing" soll mit den Vorschlägen Wirklichkeit werden.

Charles III. präsentiert britisches Regierungsprogramm

London - König Charles III. hat inmitten der Debatte über einen möglichen Rücktritt von Premierminister Keir Starmer in der Thronrede die Gesetzesvorhaben der britischen Regierung vorgestellt. Zu den Plänen gehören die Vertiefung der Beziehungen Großbritanniens zur EU und die vollständige Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel. Auch eine Asylreform und eine Senkung des Wahlalters auf 16 sind geplant. Als Nachfolger Starmers wird Gesundheitsminister Wes Streeting kolportiert.

Neun Tote nach israelischer Angriffswelle im Libanon

Beirut - Die israelische Armee hat ihre heftigen Angriffe im Libanon am Mittwoch fortgesetzt. Die Luftangriffe richteten sich gegen Ziele der "Terrorinfrastruktur" der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in mehreren Gebieten des südlichen Libanon, erklärte die Armee. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mindestens neun Tote durch israelische Angriffe, darunter zwei Kinder. Unterdessen wurde für Donnerstag eine neue direkte Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon erwartet.

Ex-SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter in Salzburg verurteilt

Salzburg/Seekirchen - Ein ehemaliger Familienhelfer des SOS-Kinderdorfs Seekirchen am Wallersee (Flachgau) ist am Mittwoch in Salzburg wegen Missbrauchsvorwürfen verurteilt worden. Dem 58-jährigen Mann wurde zur Last gelegt, sich in den Jahren 2017 bis 2019 mehrfach an zwei unmündigen Mädchen vergangen zu haben. Beide Kinder waren damals unter 14 Jahre alt. Das Gericht verurteilte ihn zu neun Monaten Haft, sechs davon zur Bewährung. Der Richterspruch ist nicht rechtskräftig.

Mädchen in Tirol massiv abgemagert - Eltern in Haft

Innsbruck - Die Tiroler Polizei hat die Eltern eines siebenjährigen Mädchens festgenommen. Diese hatten das Kind Ende April in einem verwahrlosten und lebensbedrohlichen Zustand ins Spital gebracht. Das Mädchen war "massiv abgemagert", sagte ein Staatsanwaltschaftssprecher zur APA. Den Eltern wird vorgeworfen, ihre Fürsorgepflicht über einen längeren Zeitraum gröblich vernachlässigt und es unterlassen zu haben, rechtzeitig die medizinische Versorgung der Siebenjährigen zu gewährleisten.

Reform der Südtirol-Autonomie endgültig gebilligt

Rom/Bozen/Innsbruck - Der italienische Senat hat am Mittwoch den Verfassungsgesetzesentwurf zur Reform des Südtiroler Autonomiestatuts samt Wiederherstellung verloren gegangener Kompetenzen endgültig verabschiedet. Mit 129 Stimmen dafür, keiner Gegenstimme und 48 Enthaltungen wurde die Verfassungsänderung angenommen. Es war der letzte von vier erforderlichen Parlamentsbeschlüssen, womit die Reform nun Gesetz ist.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red