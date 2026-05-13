US-Präsident Trump in Peking empfangen

Peking - US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking eingetroffen. Wie im chinesischen Fernsehen zu sehen war, landete er mit der US-Präsidentenmaschine Air Force One am Mittwochabend (Ortszeit). Vize-Präsident Han Zheng empfing den Republikaner. Die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit mehr als sechs Monaten.

EU-Kommission will ein Bahnticket für ganz Europa

Brüssel - Die EU-Kommission will das europaweite Bahnfahren einfacher machen: Am Mittwoch in Brüssel präsentierte Vorschläge sollen Planung und Buchung von Fern- und grenzüberschreitenden Reisen, insbesondere mit der Bahn, vereinfachen. Denn trotz EU-Binnenmarkt klagen viele Reisende immer noch über Hindernisse, und können nicht mit einem einzigen Ticket ohne komplizierte Buchungen durch ganz Europa reisen. Dieses "Single Ticketing" soll mit den Vorschlägen Wirklichkeit werden.

Österreicher war kurz mit Hantavirusinfizierter in Flugzeug

Wien - Ein Österreicher war kurz mit einer mit dem Hantavirus infizierten Frau in einem Flugzeug und gilt nun als Niedrigrisiko-Kontaktperson. Darüber informierte das Gesundheitsministerium in einer Aussendung am Mittwoch. Die Frau war damals bereits schwer erkrankt, weshalb die Crew entschied, dass sie nicht mitfliegen durfte. Die Niederländerin starb wenig später in Johannesburg. Eine Ansteckung des Österreichers gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Mann hat keine Symptome.

Anne Applebaum in Wien: "Die Stunde Europas" schlägt jetzt

Wien - Ein eindringliches Plädoyer für mehr europäisches Selbstbewusstsein hat die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum am Mittwoch vor dem Holocaust-Mahnmal auf dem Wiener Judenplatz gehalten. Man solle alles unternehmen, "um unsere Souveränität zu wahren, sodass Entscheidungen, die Europa betreffen, auch in Europa gefällt werden", sagte sie in ihrer "Rede an Europa", einer 2019 von der Erste Stiftung als Festwochen-Auftakt initiierten Reihe.

Charles III. präsentiert britisches Regierungsprogramm

London - König Charles III. hat inmitten der Debatte über einen möglichen Rücktritt von Premierminister Keir Starmer in der Thronrede die Gesetzesvorhaben der britischen Regierung vorgestellt. Zu den Plänen gehören die Vertiefung der Beziehungen Großbritanniens zur EU und die vollständige Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel. Auch eine Asylreform und eine Senkung des Wahlalters auf 16 sind geplant. Als Nachfolger Starmers wird Gesundheitsminister Wes Streeting kolportiert.

Round Table mit Plattform-Betreibern zu Social-Media-Verbot

Wien/Brüssel - Der Weg zum von der Bundesregierung geplanten Verbot für Social Media für Unter-14-Jährige wird am Mittwoch mit dem zweiten Round Table im Bundeskanzleramt fortgesetzt. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) sagte vor dem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Social-Media-Plattformen, dass man der "legistischen und technischen Lösung jeden Tag ein Stückchen näher komme". Diese soll ab 2027 gelten und dazu brauche es "ein Commitment mit den Plattformen".

Reform der Südtirol-Autonomie endgültig gebilligt

Rom/Bozen/Innsbruck - Die Reform der Südtirol-Autonomie ist nach einem jahrelangen politischen Prozess unter Dach und Fach: Der italienische Senat billigte am Mittwoch den Verfassungsgesetzesentwurf zur Reform des Autonomiestatuts samt Wiederherstellung verloren gegangener Kompetenzen endgültig. Mit 129 Stimmen dafür, keiner Gegenstimme und 48 Enthaltungen wurde die Verfassungsänderung angenommen. Es war der letzte von vier erforderlichen Parlamentsbeschlüssen, womit die Reform nun Gesetz ist.

Tote nach russischem Angriff in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Ukraine sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Die bei Tageslicht geflogenen Angriffe zielten auf kritische Infrastruktur im Westen des Landes und veranlassten das Nachbarland Polen, vorsorglich Kampfjets aufsteigen zu lassen, wie die polnische Armee am Mittwoch mitteilte. Der Luftraum des NATO-Mitglieds sei jedoch nicht verletzt worden.

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red