Israels Regierungskoalition ebnet Weg für Neuwahlen

Jerusalem - Die Regierungskoalition in Israel hat einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt und damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen geebnet. "Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelöst", erklärte die Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu am Mittwoch. Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Gesetzesentwurf am 20. Mai zur Abstimmung gebracht werden.

US-Präsident Trump in Peking empfangen

Peking - US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking eingetroffen. Wie im chinesischen Fernsehen zu sehen war, landete er mit der US-Präsidentenmaschine Air Force One am Mittwochabend (Ortszeit). Vize-Präsident Han Zheng empfing den Republikaner. Die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit mehr als sechs Monaten.

EU-Kommission will ein Bahnticket für ganz Europa

Brüssel - Die EU-Kommission will das europaweite Bahnfahren einfacher machen: Am Mittwoch in Brüssel präsentierte Vorschläge sollen Planung und Buchung von Fern- und grenzüberschreitenden Reisen, insbesondere mit der Bahn, vereinfachen. Denn trotz EU-Binnenmarkt klagen viele Reisende immer noch über Hindernisse, und können nicht mit einem einzigen Ticket ohne komplizierte Buchungen durch ganz Europa reisen. Dieses "Single Ticketing" soll mit den Vorschlägen Wirklichkeit werden.

Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Ukraine sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Die bei Tageslicht geflogenen Angriffe zielten auf kritische Infrastruktur im Westen des Landes und veranlassten das Nachbarland Polen, vorsorglich Kampfjets aufsteigen zu lassen, wie die polnische Armee am Mittwoch mitteilte. Der Luftraum des NATO-Mitglieds sei jedoch nicht verletzt worden.

Charles III. präsentiert britisches Regierungsprogramm

London - König Charles III. hat inmitten der Debatte über einen möglichen Rücktritt von Premierminister Keir Starmer in der Thronrede die Gesetzesvorhaben der britischen Regierung vorgestellt. Zu den Plänen gehören die Vertiefung der Beziehungen Großbritanniens zur EU und die vollständige Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel. Auch eine Asylreform und eine Senkung des Wahlalters auf 16 sind geplant. Als Nachfolger Starmers wird Gesundheitsminister Wes Streeting kolportiert.

US-Senat bestätigt Trump-Kandidaten Warsh als neuen Fed-Chef

Washington - Nach Anlaufschwierigkeiten kann der Personalwechsel an der Spitze der US-Notenbank doch wie geplant über die Bühne gehen. Der Senat bestätigte den Kandidaten Kevin Warsh am Mittwoch mit 54 zu 45 Stimmen für eine vierjährige Amtszeit als Zentralbankchef und Nachfolger von Jerome Powell. Dessen Mandat als Fed-Vorsitzender endet am Freitag.

Nach Gauder Fest-Vorfällen werden Verdächtige gesucht

Zell am Ziller/Innsbruck - Nach dem Verdacht von neonazistischen bzw. rassistischen Vorfällen rund um das Gauder Fest im Tiroler Zillertal, das vom 29. April bis zum 2. Mai über die Bühne gegangen war, hat die Polizei am Mittwoch Lichtbilder von Verdächtigen veröffentlicht. Diese befanden sich am 1. Mai bei der Anreise in der Zillertalbahn und sollen wiederholt den Hitlergruß ausgeführt sowie lautstark die Parole "Sieg! Sieg! Sieg! Heil! Heil! Heil" skandiert haben.

Zustand von Nobelpreisträgerin Mohammadi verschlechtert

Teheran - Der Gesundheitszustand der iranischen Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi hat sich nach Angaben ihrer Stiftung erheblich verschlechtert. Jüngste Befunde zeigten ein klares Fortschreiten ihrer Gefäßerkrankung, hieß es. Mohammadis Ärzteteam habe zudem bekanntgegeben, dass ein zentraler Teil ihres Nervensystems, der für die Blutdruckregulation zuständig ist, funktionell geschädigt wurde. Die 54‐Jährige befinde sich derzeit in einer kardiologischen Station für weitere Behandlung.

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red