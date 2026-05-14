US-Präsident Trump von chinesischem Amtskollegen Xi begrüßt

Washington/Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Donnerstag US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Zur Begrüßung schüttelten einander beide an der Großen Halle des Volkes im Herzen der chinesischen Hauptstadt länger die Hände. Mit dabei waren auch Unternehmensvertreter wie Apple-Chef Tim Cook und Tesla-Gründer Elon Musk sowie Regierungsmitglieder wie Finanzminister Scott Bessent, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Pentagon stoppt Entsendung von 4.000 Soldaten nach Europa

Washington/Stuttgart/Warschau - Das US-Verteidigungsministerium hat die Entsendung von mehr als 4.000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa gestoppt. Das sei am Mittwoch bei einem Treffen des Europa-Kommandos der US-Streitkräfte (EUCOM) und Teilen des US-Heers kommuniziert worden, berichtete unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Pentagon-Beamten. Eigentlich war demnach erwartet worden, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.

Israels Regierungskoalition ebnet Weg für Neuwahlen

Jerusalem - In Israel dürfte es ab Ende August zu einer vorgezogenen Parlamentswahl kommen: Die Regierungskoalition ebnete den Weg dafür durch einen Antrag auf Auflösung des Parlaments. "Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelöst", erklärte die rechte Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu am Mittwoch. Sie kam damit mehreren Oppositionsparteien zuvor. Der Schritt erfolgte angesichts eines sich abzeichnenden möglichen Bruchs der Regierungskoalition.

Schwere russische Luftangriffe auf Kiew und weitere Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag Ziel schwerer russischer Luftangriffe geworden. Es gab laut Behörden mehrere Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte im Onlinedienst Telegram, Kiew werde von Russland mit Drohnen und ballistischen Raketen attackiert. Er rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. In inoffiziellen Telegramkanälen kursierten Videos brennender Wohngebäude. Medien meldeten einen massiven Einsatz der Flugabwehr.

Drogenbande in Haft, die Kokain-Hotspot Kufstein "versorgte"

Innsbruck/Kufstein/Wien - Das Landeskriminalamt (LKA) Tirol hat vor kurzem nach umfangreichen Ermittlungen eine Bande aus dem Verkehr gezogen, die in hochprofessioneller Manier und in großem Stil die Einfuhr und den Verkauf von zumindest zwölf Kilogramm Kokain und 680 Kilogramm Cannabis organisiert haben soll. Der Kopf der Bande - ein 44-jähriger Iraner, der zuletzt in Wien-Margareten gemeldet war, und vier weitere mutmaßliche Mitglieder seiner kriminellen Vereinigung befinden sich in Haft.

Zweites ESC-Semifinale mit Cosm� außer Konkurrenz

Wien - Am Donnerstagabend wird es für 15 weitere Acts ernst, wenn in der Wiener Stadthalle das zweite Semifinale des 70. Song Contest ansteht. Auf zehn Nationen wartet ein Finalticket für den 16. Mai, wobei sich etwa der Däne S�ren Torpegaard Lund als Mitfavorit auf den Gesamtsieg beste Chancen ausrechnen darf. Außer Konkurrenz tritt die rot-weiß-rote ESC-Hoffnung Cosm� mit ihrem "Tanzschein" an.

Hantavirus - WHO: Andesstamm in acht Fällen nachweisbar

Genf - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in acht Fällen eine Infektion mit dem von Mensch zu Mensch übertragbaren Andesstamm des Virus nachgewiesen worden. Bis Mittwoch seien "elf Fälle, darunter drei Todesfälle" gemeldet worden, erklärte die WHO am Mittwochabend. Von diesen elf Fällen seien acht im Labor als Infektionen mit dem Andesvirus bestätigt worden, zwei weitere gelten demnach als wahrscheinlich.

US-Senat bestätigt Trump-Kandidaten Warsh als neuen Fed-Chef

Washington - Nach Anlaufschwierigkeiten kann der Personalwechsel an der Spitze der US-Notenbank doch wie geplant über die Bühne gehen. Der Senat bestätigte den Kandidaten Kevin Warsh am Mittwoch mit 54 zu 45 Stimmen für eine vierjährige Amtszeit als Zentralbankchef und Nachfolger von Jerome Powell. Dessen Mandat als Fed-Vorsitzender endet am Freitag.

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red