Xi und Trump starteten Gespräche in Peking

Washington/Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben am Donnerstag ihre Gespräche in Peking begonnen. Die USA und China hätten eine "fantastische" gemeinsame Zukunft, sagte Trump zu Beginn der Unterredungen. Der US-Präsident lobte seinen Gastgeber als "großartige Führungspersönlichkeit". Xi sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Meinungsverschiedenheiten.

Pentagon stoppt Entsendung von 4.000 Soldaten nach Europa

Washington/Stuttgart/Warschau - Das US-Verteidigungsministerium hat die Entsendung von mehr als 4.000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa gestoppt. Das sei am Mittwoch bei einem Treffen des Europa-Kommandos der US-Streitkräfte (EUCOM) und Teilen des US-Heers kommuniziert worden, berichtete unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Pentagon-Beamten. Eigentlich war demnach erwartet worden, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.

Ukrainischer Ex-Präsidialamtschef Jermak in U-Haft

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine hat das Oberste Antikorruptionsgericht Untersuchungshaft gegen den früheren ukrainischen Präsidialamtschef Andrij Jermak angeordnet. Die Haft gelte für zunächst 60 Tage, Jermak habe die Möglichkeit, gegen Kaution auf freien Fuß zu kommen, teilte der Richter Donnerstagfrüh mit.

Dritte Israel-Libanon-Gesprächsrunde in Washington

Beirut/Washington - Im Bemühen um eine Friedenslösung kommen Vertreter aus Israel und dem Libanon am Donnerstag erneut in Washington zusammen. Es ist die dritte Gesprächsrunde seit Verkündung der Feuerpause vor fast einem Monat. Bei der jüngsten Runde am 23. April hatte Präsident Donald Trump die Unterhändler persönlich im Weißen Haus empfangen. Israel und der Libanon unterhalten offiziell keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.

Schwere russische Luftangriffe auf Kiew und weitere Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag Ziel schwerer russischer Luftangriffe geworden. Es gab laut Behörden mehrere Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb im Onlinedienst Telegram, Kiew werde von Russland mit Drohnen und ballistischen Raketen attackiert. Er rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Es gebe mindestens einen Toten und 16 Verletzte, meldete der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko auf Telegram.

Zweites ESC-Semifinale mit Cosm� außer Konkurrenz

Wien - Am Donnerstagabend wird es für 15 weitere Acts ernst, wenn in der Wiener Stadthalle das zweite Semifinale des 70. Song Contest ansteht. Auf zehn Nationen wartet ein Finalticket für den 16. Mai, wobei sich etwa der Däne S�ren Torpegaard Lund als Mitfavorit auf den Gesamtsieg beste Chancen ausrechnen darf. Außer Konkurrenz tritt die rot-weiß-rote ESC-Hoffnung Cosm� mit ihrem "Tanzschein" an.

Trockenheit: Niederschläge verhindern "katastrophale Ernte"

Wien - Die Niederschläge der vergangenen Tage konnten die Rekordtrockenheit im März und April bei Weitem nicht kompensieren, haben aber laut Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger eine "absolut katastrophale Ernte" verhindert. "Die jüngsten Niederschläge haben für die meisten Regionen und Betriebe eine leichte Erholung, aber längst keine echte Entwarnung gebracht", sagte Moosbrugger zur APA. Es habe "nicht überall nennenswerten Niederschlag" gegeben.

Jugendlicher mit "Pistolen": Cobra-Einsatz in Feldkirch

Feldkirch - Für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen und des Einsatzkommandos Cobra hat am Mittwoch ein 12-Jähriger in Feldkirch (Vorarlberg) gesorgt. Laut Exekutive hatte ein Passant um 16:15 Uhr gemeldet, dass ein Jugendlicher im Bereich der Schillerstraße mit einer Pistole in einen Linienbus gestiegen sei. Bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung wurde der Bursch in der elterlichen Wohnung angetroffen. Er sei im Besitz von "zwei täuschend echt aussehenden Spielzeugpistolen" gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red