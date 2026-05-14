Straße von Hormuz muss laut Trump und Xi "offen bleiben"

Washington/Peking/Taipeh - US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind sich einig, dass die Straße von Hormuz "offen bleiben" muss. Beide Staatschefs seien bei ihrem Treffen in Peking übereingekommen, dass dadurch der "freie Energiefluss" unterstützt werden solle, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag. Washington bezeichnete das Treffen zwischen Xi und Trump als "gut". Beide Seiten hätten "Möglichkeiten erörtert, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern", hieß es weiter.

Grüne sehen Last bei Budgetkonsolidierung ungleich verteilt

Wien - Die Grünen haben am Donnerstag neuerlich den Budgetkonsolidierungskurs der Dreierregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS scharf kritisiert. Beim aktuellen Doppelbudget trage die Mitte die Hauptlast, während "Superreiche" weiterhin verschont blieben, betonte Budgetsprecher Jakob Schwarz in einem Statement gegenüber der APA. Sehr hohe Einkommen und Vermögen leisteten "gerade einmal ein Prozent" des gesamten Konsolidierungsbeitrags, wie die Grünen errechnet haben.

Früherer EZB-Präsident Draghi mit Karlspreis ausgezeichnet

Aachen - Für Verdienste um die europäische Einigung ist der italienische Politiker, Finanzexperte und ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi im Aachener Rathaus mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. "Ich denke, Sie werden verstehen, dass seine Freunde ihn Super Mario nennen", sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Festrede. Damit spielte er auf eine berühmte Videospielfigur, einen italienischen Installateur mit roter Mütze und Schnurrbart, an.

Meinl-Reisinger: "Keine Neutralität, sondern Solidarität"

Brüssel/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Donnerstag im Podcast Table.Today den Wandel von Österreichs Neutralität beschrieben. Diese habe sich vor allem mit dem EU-Beitritt verändert. "Innerhalb Europas gibt es keine Neutralität, sondern Solidarität", so Meinl-Reisinger. Nachdem die Verlässlichkeit der USA "brüchig" geworden sei, benötige Europa eine stärkere Verteidigungsfähigkeit und eine eigene Streitkraft. "Österreich war nie politisch neutral", sagte sie.

Ungarns Regierungschef Magyar kommende Woche in Wien

Wien - Ungarns neuer Premierminister P�ter Magyar wird kommenden Donnerstag in Wien erwartet, wo er seinen Antrittsbesuch bei ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker absolvieren wird. Kanzler Stocker wird seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz empfangen. Bei dem Treffen nächste Woche steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus. Magyar wird in Wien auch auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen.

Parlamentswahl in Israel könnte vorgezogen werden

Jerusalem - Die offiziell für Ende Oktober angesetzte Parlamentswahl in Israel könnte vorgezogen werden. Der Vorsitzende der Regierungskoalition, Ofir Katz, reichte Mittwochabend einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Auflösung des Parlaments ein. Ein parlamentarischer Ausschuss soll nach Medienberichten das Datum für die Neuwahl festlegen. Diese könnten demnach im September oder Oktober stattfinden. Die Wahl muss spätestens am 27. Oktober abgehalten werden.

Ukrainischer Ex-Präsidialamtschef Jermak in U-Haft

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine hat das Oberste Antikorruptionsgericht am Donnerstag U-Haft gegen Ex-Präsidialamtschef Andrij Jermak angeordnet. Die Haft gelte für zunächst 60 Tage, Jermak habe die Möglichkeit, gegen Kaution auf freien Fuß zu kommen, urteilte der Richter. Jermak war die rechte Hand von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er muss sich wegen Geldwäsche-Vorwürfen verantworten. Ihm und fünf anderen Verdächtigen werden illegale Millionengeschäfte bei einem Luxusbauprojekt vorgeworfen.

Massenkarambolage mit 14 Verletzten auf A1 bei Ansfelden

Ansfelden - Eine Kettenreaktion hat am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) eine Massenkarambolage mit 14 Verletzten ausgelöst: Ein Auto hatte plötzlich stark abgebremst, daraufhin griff beim dahinter fahrenden Lkw der Notbremsassistent ein und brachte den Sattelschlepper zum Stillstand. Die Lenker eines nachkommenden Wohnmobils und eines Reisebusses konnten eine Kollision nicht mehr verhindern, die drei Fahrzeuge krachten ineinander, so die Polizei.

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red