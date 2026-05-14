Xi warnt Trump bei Treffen in Peking wegen Taiwan

Washington/Peking/Taipeh - Eine deutliche Warnung Chinas in der Taiwan-Frage hat am Donnerstag das Gipfeltreffen von US-Präsident Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking geprägt. Wenn die Taiwan-Frage "falsch gehandhabt" werde, könnten China und die USA aneinandergeraten "oder sogar in einen Konflikt geraten", sagte Xi. Einigkeit gab es nach Angaben des Weißen Hauses bei der strategisch wichtigen Straße von Hormuz: Diese müsse "offen bleiben", forderten Xi und Trump.

Grüne sehen Last bei Budgetkonsolidierung ungleich verteilt

Wien - Die Grünen haben am Donnerstag neuerlich den Budgetkonsolidierungskurs der Dreierregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS scharf kritisiert. Beim aktuellen Doppelbudget trage die Mitte die Hauptlast, während "Superreiche" weiterhin verschont blieben, betonte Budgetsprecher Jakob Schwarz in einem Statement gegenüber der APA. Sehr hohe Einkommen und Vermögen leisteten "gerade einmal ein Prozent" des gesamten Konsolidierungsbeitrags, wie die Grünen errechnet haben.

Rücktritt von Gesundheitsminister erhöht Druck auf Starmer

London - Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting tritt zurück und erhöht damit den Druck auf den angeschlagenen Premierminister Keir Starmer. Er habe das Vertrauen in Starmer verloren, schrieb Streeting in einem am Donnerstag auf X veröffentlichten Brief. "Es ist nun klar, dass Sie die Labour-Partei nicht in die nächsten Parlamentswahlen führen werden", heißt es darin an Starmer gerichtet.

Schwere russische Luftangriffe auf Kiew und weitere Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag mit einem der längsten Luftangriffe in mehr als vier Jahren Krieg überzogen. Laut ukrainischer Luftabwehr feuerte Russland 56 Raketen und Marschflugkörper sowie 675 Drohnen ab. Fünf Menschen starben. Zudem soll Russland ein UN-Fahrzeug in der südukrainischen Stadt Cherson mit Drohnen angegriffen haben. Niemand sei verletzt worden, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X.

Parlamentswahl in Israel könnte vorgezogen werden

Jerusalem - Die offiziell für Ende Oktober angesetzte Parlamentswahl in Israel könnte vorgezogen werden. Der Vorsitzende der Regierungskoalition, Ofir Katz, reichte Mittwochabend einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Auflösung des Parlaments ein. Ein parlamentarischer Ausschuss soll nach Medienberichten das Datum für die Neuwahl festlegen. Diese könnten demnach im September oder Oktober stattfinden. Die Wahl muss spätestens am 27. Oktober abgehalten werden.

Ungarns Regierungschef Magyar kommende Woche in Wien

Wien - Ungarns neuer Premierminister P�ter Magyar wird kommenden Donnerstag in Wien erwartet, wo er seinen Antrittsbesuch bei ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker absolvieren wird. Kanzler Stocker wird seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz empfangen. Bei dem Treffen nächste Woche steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus. Magyar wird in Wien auch auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen.

Meinl-Reisinger: "Keine Neutralität, sondern Solidarität"

Brüssel/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Donnerstag im Podcast Table.Today den Wandel von Österreichs Neutralität beschrieben. Diese habe sich vor allem mit dem EU-Beitritt verändert. "Innerhalb Europas gibt es keine Neutralität, sondern Solidarität", so Meinl-Reisinger. Nachdem die Verlässlichkeit der USA "brüchig" geworden sei, benötige Europa eine stärkere Verteidigungsfähigkeit und eine eigene Streitkraft. "Österreich war nie politisch neutral", sagte sie.

Massenkarambolage mit 14 Verletzten auf A1 bei Ansfelden

Ansfelden - Eine Kettenreaktion hat am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) eine Massenkarambolage mit 14 Verletzten ausgelöst: Ein Auto hatte plötzlich stark abgebremst, daraufhin griff beim dahinter fahrenden Lkw der Notbremsassistent ein und brachte den Sattelschlepper zum Stillstand. Die Lenker eines nachkommenden Wohnmobils und eines Reisebusses konnten eine Kollision nicht mehr verhindern, die drei Fahrzeuge krachten ineinander, so die Polizei.

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red