Xi warnt Trump bei Treffen in Peking wegen Taiwan

Washington/Peking/Taipeh - Eine deutliche Warnung Chinas in der Taiwan-Frage hat am Donnerstag das Gipfeltreffen von US-Präsident Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking geprägt. Wenn die Taiwan-Frage "falsch gehandhabt" werde, könnten China und die USA aneinandergeraten "oder sogar in einen Konflikt geraten", sagte Xi. Einigkeit gab es nach Angaben des Weißen Hauses bei der strategisch wichtigen Straße von Hormuz: Diese müsse "offen bleiben", forderten Xi und Trump.

Grüne sehen Last bei Budgetkonsolidierung ungleich verteilt

Wien - Die Grünen haben am Donnerstag neuerlich den Budgetkonsolidierungskurs der Dreierregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS scharf kritisiert. Beim aktuellen Doppelbudget trage die Mitte die Hauptlast, während "Superreiche" weiterhin verschont blieben, betonte Budgetsprecher Jakob Schwarz in einem Statement gegenüber der APA. Sehr hohe Einkommen und Vermögen leisteten "gerade einmal ein Prozent" des gesamten Konsolidierungsbeitrags, wie die Grünen errechnet haben.

Schwere russische Luftangriffe auf Kiew und weitere Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Die Zahl der Todesopfer in Kiew nach den nächtlichen russischen Drohnen- und Raketenangriffen ist laut Kiews Militärverwalter Tymur Tkatschenko auf acht gestiegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb davor bei Telegram, dass ein Wohnblock praktisch zerstört worden sei. Das Schicksal von fast 20 Personen, die womöglich in dem Gebäude waren, sei unbekannt. Unter den Toten ist auch eine Minderjährige, zudem wurden rund 40 Menschen in Kiew verletzt.

Libanon und Israel beginnen Gespräche in Washington

Beirut/Washington - ertreter des Libanon und Israels habenin Washington direkte Gespräche aufgenommen. Dabei fordert die libanesische Regierung ein Ende der israelischen Angriffe, während Israel auf eine Entwaffnung der Schiiten-Miliz Hisbollah und ein Friedensabkommen pocht. Einem Vertreter des US-Außenministeriums zufolge begann das Treffen am Donnerstag unter US-Vermittlung.

Rücktritt von Gesundheitsminister erhöht Druck auf Starmer

London - Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting tritt zurück und erhöht damit den Druck auf den angeschlagenen Premierminister Keir Starmer. Er habe das Vertrauen in Starmer verloren, schrieb Streeting in einem am Donnerstag auf X veröffentlichten Brief. "Es ist nun klar, dass Sie die Labour-Partei nicht in die nächsten Parlamentswahlen führen werden", heißt es darin an Starmer gerichtet.

Meinl-Reisinger: "Keine Neutralität, sondern Solidarität"

Brüssel/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Donnerstag im Podcast Table.Today den Wandel von Österreichs Neutralität beschrieben. Diese habe sich vor allem mit dem EU-Beitritt verändert. "Innerhalb Europas gibt es keine Neutralität, sondern Solidarität", so Meinl-Reisinger. Nachdem die Verlässlichkeit der USA "brüchig" geworden sei, benötige Europa eine stärkere Verteidigungsfähigkeit und eine eigene Streitkraft. "Österreich war nie politisch neutral", sagte sie.

Gaza-Hilfsflotte sticht von Türkei aus erneut in See

Tel Aviv/Istanbul - Zwei Wochen nach ihrem Stopp durch Israels Marine hat sich die internationale Gaza-Hilfsflotte erneut auf den Weg gemacht. Sie sei vom türkischen Hafen Marmaris aus in See gestochen, teilte die "Global Sumud Flotilla" mit. Aktivisten aus 40 Ländern seien mit mehr als 50 Schiffen unterwegs. Die propalästinensischen Aktivisten wollten erneut versuchen, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen.

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red