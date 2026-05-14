Kunstikone VALIE EXPORT 85-jährig gestorben

Wien - Die weltbekannte Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in Wien gestorben. Das gab die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA bekannt. Geboren am 17. Mai 1940 in Linz als Waltraud Lehner wurde sie unter ihrem Künstlernamen die wohl bekannteste und einflussreichste lebende Künstlerin Österreichs und beeinflusste Generationen von Kunstschaffenden.

Schwere russische Luftangriffe auf Kiew und weitere Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Die Zahl der Todesopfer in Kiew nach den nächtlichen russischen Drohnen- und Raketenangriffen ist laut Kiews Militärverwalter Tymur Tkatschenko auf acht gestiegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb davor bei Telegram, dass ein Wohnblock praktisch zerstört worden sei. Das Schicksal von fast 20 Personen, die womöglich in dem Gebäude waren, sei unbekannt. Unter den Toten ist auch eine Minderjährige, zudem wurden rund 40 Menschen in Kiew verletzt.

Ministerrücktritt erschüttert Regierung in London

London - Die Krise der Labour-Regierung hält das politische London weiter in Atem. Gesundheitsminister Wes Streeting trat am Donnerstag aus Protest gegen Premierminister Keir Starmer zurück. Mit Spannung wurde erwartet, ob der 43-Jährige den Regierungschef um den Parteivorsitz herausfordern wird. Diesen Schritt machte Streeting jedoch vorerst nicht. Spekuliert wurde, er könne womöglich keine ausreichende Unterstützung im Parlament dafür haben.

Libanon und Israel beginnen Gespräche in Washington

Beirut/Washington - Vertreter des Libanon und Israels haben in Washington direkte Gespräche aufgenommen. Dabei fordert die libanesische Regierung ein Ende der israelischen Angriffe, während Israel auf eine Entwaffnung der Schiiten-Miliz Hisbollah und ein Friedensabkommen pocht. Einem Vertreter des US-Außenministeriums zufolge begann das Treffen am Donnerstag unter US-Vermittlung.

Zweites ESC-Semifinale mit Cosm� außer Konkurrenz

Wien - Am Donnerstagabend wird es für 15 weitere Acts ernst, wenn in der Wiener Stadthalle das zweite Semifinale des 70. Song Contest ansteht. Auf zehn Nationen wartet ein Finalticket für den 16. Mai, wobei sich etwa der Däne S�ren Torpegaard Lund als Mitfavorit auf den Gesamtsieg beste Chancen ausrechnen darf. Außer Konkurrenz tritt die rot-weiß-rote ESC-Hoffnung Cosm� mit ihrem "Tanzschein" an.

Malediven: Fünf Italiener bei Tauchausflug gestorben

Male/Rom - Fünf Italiener sind bei einem Tauchausflug auf den Malediven ums Leben gekommen. Die Nachricht wurde zunächst von der maledivischen Polizei, später auch vom italienischen Konsulat und dem Außenministerium in Rom bestätigt. Die fünf Opfer, deren Leichen inzwischen gefunden wurden, hatten von einem Tauchsafarischiff aus im Vaavu-Atoll einen Tauchgang unternommen. Ersten Informationen nach soll sich unter den Opfern eine Dozentin und Forscherin der Universität Genua befinden.

Revolutionsgarden: 30 Schiffe passierten Straße von Hormuz

Neu-Delhi - Rund 30 Schiffe haben nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) seit der Nacht auf Donnerstag die Straße von Hormuz passiert. Das erklärte ein Kommandeur der IRGC-Marine laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars am Donnerstag. Er betonte zugleich, dass weiterhin kein Schiff "eines feindlichen Staates" die Meerenge durchqueren dürfe.

Gaza-Hilfsflotte sticht von Türkei aus erneut in See

Tel Aviv/Istanbul - Zwei Wochen nach ihrem Stopp durch Israels Marine hat sich die internationale Gaza-Hilfsflotte erneut auf den Weg gemacht. Sie sei vom türkischen Hafen Marmaris aus in See gestochen, teilte die "Global Sumud Flotilla" mit. Aktivisten aus 40 Ländern seien mit mehr als 50 Schiffen unterwegs. Die propalästinensischen Aktivisten wollten erneut versuchen, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red