Trump-Xi-Gipfel: Warme Worte - und eine Warnung

Washington/Peking/Taipeh - Chinas Staatschef Xi Jinping hat den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking für eine Warnung an die USA zu Taiwan genutzt. Zwar bemühten sich beide Seiten zum Auftakt des Staatsbesuchs am Donnerstag um ein stabileres Verhältnis ihrer Länder. Xi machte aber deutlich: Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder Konflikten. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen".

Kunstikone VALIE EXPORT 85-jährig gestorben

Wien - Die weltbekannte Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in Wien gestorben. Das gab die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA bekannt. Geboren am 17. Mai 1940 in Linz als Waltraud Lehner wurde sie unter ihrem Künstlernamen die wohl bekannteste und einflussreichste lebende Künstlerin Österreichs und beeinflusste Generationen von Kunstschaffenden.

Selenskyj: Russland umgeht weiterhin Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Nach einem verheerenden russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew mit vielen Toten und Verletzten hat Präsident Wolodymyr Selenskyj schmerzhaftere Sanktionen für Russland gefordert. In ein Gebäude in Kiew sei ein Marschflugkörper vom Typ Ch-101 eingeschlagen, der im zweiten Quartal dieses Jahres hergestellt worden sei, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Donnerstag unter Berufung auf vorläufige Angaben.

Ministerrücktritt erschüttert Regierung in London

London - Die Krise der Labour-Regierung hält das politische London in Atem. Gesundheitsminister Wes Streeting trat am Donnerstag aus Protest gegen Premierminister Keir Starmer zurück. Mit Spannung wurde erwartet, ob der 43-Jährige den Regierungschef um den Parteivorsitz herausfordern wird. Diesen Schritt machte Streeting vorerst nicht. Spekuliert wurde, er könne womöglich keine ausreichende Unterstützung im Parlament dafür haben.

Gaza-Hilfsflotte sticht von Türkei aus erneut in See

Tel Aviv/Istanbul - Zwei Wochen nach ihrem Stopp durch Israels Marine hat sich die internationale Gaza-Hilfsflotte erneut auf den Weg gemacht. Sie sei vom türkischen Hafen Marmaris aus in See gestochen, teilte die "Global Sumud Flotilla" mit. Aktivisten aus 40 Ländern seien mit mehr als 50 Schiffen unterwegs. Die propalästinensischen Aktivisten wollten erneut versuchen, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen.

Zentralmatura endet mit Griechisch-Klausuren

Wien - Mit den Griechisch-Klausuren geht am Freitag die heurige Zentralmatura zu Ende. Dabei sind am Fenstertag nur noch wenige Kandidatinnen und Kandidaten im Einsatz, das Bildungsministerium hat gerade einmal 27 Prüfungshefte bestellt. Die "großen" Fächer Deutsch, Englisch und Mathe wurden bereits in der Vorwoche bzw. am Montag abgeprüft. Wer auch nach Einrechnung der Zeugnisnote noch auf einem Fünfer steht, kann sich diesen bei Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausbessern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red