Kunstikone VALIE EXPORT 85-jährig gestorben

Wien - Die weltbekannte Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in Wien gestorben. Das gab die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA bekannt. Geboren am 17. Mai 1940 in Linz als Waltraud Lehner wurde sie unter ihrem Künstlernamen die wohl bekannteste und einflussreichste lebende Künstlerin Österreichs und beeinflusste Generationen von Kunstschaffenden.

Krankenkassen-Abgang 2025 stark verringert

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) konnte ihren Abgang im Jahr 2025 stärker reduzieren, als ursprünglich prognostiziert. Statt minus 906 Mio. Euro, wie im Februar 2025 vorausgesagt (bzw. minus 454 Mio. Euro in der Februar-Prognose 2026), zeigt das Endergebnis jetzt nur noch ein Defizit von 156,3 Mio. Euro. Auch die Vorhersage für 2026 und 2027 hat sich dadurch verbessert. Obmann Peter McDonald sah im Gespräch mit der APA dennoch weiter höchsten Handlungsbedarf.

Heimische Spitzenpolitik im ESC-Fieber

Wien - Das Song-Contest-Fieber macht auch vor der heimischen Spitzenpolitik nicht halt. Wer am 16. Mai Karten für die Wiener Stadthalle ergattert hat, hat gute Chancen, dort auf die ein oder andere Politgröße zu treffen. So werden etwa Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Ex-Grünen Chef Werner Kogler beim Finale vor Ort sein. Und so manch Politiker wird sich bei einer der zahlreichen Watchpartys unter die Leute mischen.

Selenskyj: Russland umgeht weiterhin Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Nach einem verheerenden russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew mit vielen Toten und Verletzten hat Präsident Wolodymyr Selenskyj schmerzhaftere Sanktionen für Russland gefordert. Beim jüngsten Angriff habe man gesehen, dass Russland die weltweiten Sanktionen weiterhin umgehe. Die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zeigte sich unterdessen besorgt angesichts "intensivierter" militärischer Aktivitäten in der Nähe mehrerer Atomanlagen in der Ukraine.

Ministerrücktritt erschüttert Regierung in London

London - Die Krise der Labour-Regierung hält das politische London in Atem. Gesundheitsminister Wes Streeting trat am Donnerstag aus Protest gegen Premierminister Keir Starmer zurück. Mit Spannung wurde erwartet, ob der 43-Jährige den Regierungschef um den Parteivorsitz herausfordern wird. Diesen Schritt machte Streeting vorerst nicht. Spekuliert wurde, er könne womöglich keine ausreichende Unterstützung im Parlament dafür haben.

Zentralmatura endet mit Griechisch-Klausuren

Wien - Mit den Griechisch-Klausuren geht am Freitag die heurige Zentralmatura zu Ende. Dabei sind am Fenstertag nur noch wenige Kandidatinnen und Kandidaten im Einsatz, das Bildungsministerium hat gerade einmal 27 Prüfungshefte bestellt. Die "großen" Fächer Deutsch, Englisch und Mathe wurden bereits in der Vorwoche bzw. am Montag abgeprüft. Wer auch nach Einrechnung der Zeugnisnote noch auf einem Fünfer steht, kann sich diesen bei Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausbessern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red