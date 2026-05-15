Trump beendete China-Besuch mit positiver Bilanz

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf dem Rückweg in die USA. Der Republikaner stieg auf dem Hauptstadtflughafen in Peking in die Air Force One und reckte zur Verabschiedung noch eine geballte Faust in die Luft. Im chinesischen Staatssender CCTV zog er eine positive Bilanz der Visite. Man habe mehrere Vereinbarungen erreicht, sagte er. Trump sprach von "fantastischen Handelsdeals", ohne ins Detail zu gehen.

Russland meldet massiven ukrainischen Drohnenangriff

Moskau - Das russische Verteidigungsministerium hat am Freitag einen massiven ukrainischen Drohnenangriff vermeldet. In der Nacht seien 355 Drohnen über russischen Regionen abgeschossen worden, hieß es in der Früh. In der zentralrussischen Stadt Rjasan kamen bei einem Drohnenangriff drei Menschen ums Leben, zwölf weitere werden verletzt. Zudem wurden Hochhäuser beschädigt und ein Industrieunternehmen getroffen, wie der regionale Gouverneur Pawel Malkow mitteilte.

Zweites ESC-Halbfinale bot Schachteln und Schiffbruch

Wien - Mehr Witz, mehr Bühnenaufbauten und mehr Finaltickets: Am Donnerstag ging die Song-Contest-Party in der Wiener Stadthalle in ihre zweite Runde und offenbarte neben zehn Acts wie Dänemark oder Australien, die ins Finale einzogen, auch eine größere Bandbreite an Showelementen. So wirkte das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski schon besser eingespielt, durfte Vorjahressieger JJ einen neuen Song performen und erlebte auch Cosm� sein ESC-Debüt.

Krankenkassen-Abgang 2025 stark verringert

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) konnte ihren Abgang im Jahr 2025 stärker reduzieren, als ursprünglich prognostiziert. Statt minus 906 Mio. Euro, wie im Februar 2025 vorausgesagt (bzw. minus 454 Mio. Euro in der Februar-Prognose 2026), zeigt das Endergebnis jetzt nur noch ein Defizit von 156,3 Mio. Euro. Auch die Vorhersage für 2026 und 2027 hat sich dadurch verbessert. Obmann Peter McDonald sah im Gespräch mit der APA dennoch weiter höchsten Handlungsbedarf.

Alkolenker erfasst in Tirol zwei Fußgänger

Sölden - Zwei Fußgänger - ein 35-jähriger Deutscher und eine 31-jährige Begleiterin - sind in der Nacht auf Freitag in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) von einem alkoholisierten 23-jährigen Pkw-Lenker erfasst worden. Der Mann war laut eigenen Angaben wegen der Bedienung des Radios über die Fahrbahnmitte hinausgeraten. Daraufhin touchierte er die Fußgänger. Der 35-Jährige schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw auf, die 31-Jährige wurde vom linken Rückspiegel getroffen.

Finanzen der Österreicher verschlechtern sich

Linz - Zwar schätzen 58 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ihre aktuelle finanzielle Lage "sehr gut" oder "eher gut" ein, für 43 Prozent hat sie sich aber seit November verschlechtert, lediglich für 7 Prozent verbessert. Vergangenen November hatten noch 67 Prozent angegeben, um ihre Finanzen sei es zumindest "eher gut" bestellt, geht aus einem aktuellen IMAS-Report hervor. Zusätzlich erwartet die Hälfte der Befragten höhere Ausgaben in den kommenden drei Monaten.

Zentralmatura endet mit Griechisch-Klausuren

Wien - Mit den Griechisch-Klausuren geht am Freitag die heurige Zentralmatura zu Ende. Dabei sind am Fenstertag nur noch wenige Kandidatinnen und Kandidaten im Einsatz, das Bildungsministerium hat gerade einmal 27 Prüfungshefte bestellt. Die "großen" Fächer Deutsch, Englisch und Mathe wurden bereits in der Vorwoche bzw. am Montag abgeprüft. Wer auch nach Einrechnung der Zeugnisnote noch auf einem Fünfer steht, kann sich diesen bei Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausbessern.

Toter Wal vor dänischer Insel Anholt entdeckt

Kopenhagen - Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liege etwa 75 Meter vor der Küste und sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Umweltbehörde Milj�styrelsen. Unklar war zunächst, ob es sich um den "Timmy" genannten Wal handelt, der Ende März erstmals vor dem norddeutschen Timmendorfer Strand gestrandet war und einen Monat später in den Skagerrak (Nordsee) transportiert worden war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red