Trump beendete China-Besuch mit positiver Bilanz

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf dem Rückweg in die USA. Der Republikaner stieg auf dem Hauptstadtflughafen in Peking in die Air Force One und reckte zur Verabschiedung noch eine geballte Faust in die Luft. Im chinesischen Staatssender CCTV zog er eine positive Bilanz der Visite. Man habe mehrere Vereinbarungen erreicht, sagte er. Trump sprach von "fantastischen Handelsdeals", ohne ins Detail zu gehen.

Israels Armee ruft zur Evakuierung im Südlibanon auf

Tyros - Die israelische Armee (IDF) hat die Bewohner von fünf Ortschaften im Libanon zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Angesichts der "Verletzung des Waffenruheabkommens durch die terroristische Hisbollah" sähen sich die Streitkräfte "gezwungen, mit aller Härte gegen sie vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der IDF, Avichay Adraee, am Freitag im Onlinedienst X. Adraee nannte dabei fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Tyros an der Küste im Südlibanon.

Russland meldet massiven ukrainischen Drohnenangriff

Moskau - Das russische Verteidigungsministerium hat am Freitag einen massiven ukrainischen Drohnenangriff vermeldet. In der Nacht seien 355 Drohnen über russischen Regionen abgeschossen worden, hieß es in der Früh. In der zentralrussischen Stadt Rjasan kamen bei einem Drohnenangriff drei Menschen ums Leben, zwölf weitere werden verletzt. Zudem wurden Hochhäuser beschädigt und ein Industrieunternehmen getroffen, wie der regionale Gouverneur Pawel Malkow mitteilte.

Alkolenker erfasst in Tirol zwei Fußgänger

Sölden - Zwei Fußgänger - ein 35-jähriger Deutscher und eine 31-jährige Begleiterin - sind in der Nacht auf Freitag in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) von einem alkoholisierten 23-jährigen Pkw-Lenker erfasst worden. Der Mann war laut eigenen Angaben wegen der Bedienung des Radios über die Fahrbahnmitte hinausgeraten. Daraufhin touchierte er die Fußgänger. Der 35-Jährige schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw auf, die 31-Jährige wurde vom linken Rückspiegel getroffen.

WHO: Tabakkonzerne locken mit Nikotinbeuteln gezielt Junge

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einem wachsenden Trend, der vor allem auf junge Leute zielt: Nikotinbeutel, die meist zwischen Oberlippe und Zahnfleisch gesteckt werden. Das Produkt mache süchtig und habe schwere gesundheitliche Folgen, mahnt sie und prangert die Marketingpraktiken der Industrie an. Anbieter wollten eine neue Generation von Konsumenten in die Abhängigkeit treiben, schreibt die Organisation zum Weltnichtrauchertag (31. Mai).

Zentralmatura endet mit Griechisch-Klausuren

Wien - Mit den Griechisch-Klausuren geht am Freitag die heurige Zentralmatura zu Ende. Dabei sind am Fenstertag nur noch wenige Kandidatinnen und Kandidaten im Einsatz, das Bildungsministerium hat gerade einmal 27 Prüfungshefte bestellt. Die "großen" Fächer Deutsch, Englisch und Mathe wurden bereits in der Vorwoche bzw. am Montag abgeprüft. Wer auch nach Einrechnung der Zeugnisnote noch auf einem Fünfer steht, kann sich diesen bei Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausbessern.

Zahl der Toten nach Unwettern in Nordindien steigt weiter

Neu-Delhi - Nach Unwettern im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh ist die Zahl der Toten auf mindestens 111 gestiegen. Durch Sturmböen, Blitze und starke Regenfälle seien zudem mindestens 72 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden am Freitag laut Medienberichten mit. Durch die Unwetter in den vergangenen Tagen waren Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt worden. Zudem kam es zu Überschwemmungen.

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red