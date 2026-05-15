Krankenkassen-Abgang 2025 stark verringert

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) konnte ihren Abgang im Jahr 2025 stärker reduzieren, als ursprünglich prognostiziert. Statt minus 906 Mio. Euro, wie im Februar 2025 vorausgesagt (bzw. minus 454 Mio. Euro in der Februar-Prognose 2026), zeigt das Endergebnis jetzt nur noch ein Defizit von 156,3 Mio. Euro. Auch die Vorhersage für 2026 und 2027 hat sich dadurch verbessert. Obmann Peter McDonald sah im Gespräch mit der APA dennoch weiter höchsten Handlungsbedarf.

Trump beendete China-Besuch mit positiver Bilanz

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf dem Rückweg in die USA. Der Republikaner stieg auf dem Hauptstadtflughafen in Peking in die Air Force One und reckte zur Verabschiedung noch eine geballte Faust in die Luft. Im chinesischen Staatssender CCTV zog er eine positive Bilanz der Visite. Man habe mehrere Vereinbarungen erreicht, sagte er. Trump sprach von "fantastischen Handelsdeals", ohne ins Detail zu gehen.

Energie-Experten gegen Merit-Order-Aus, für hybrides Design

Wien - Das viel diskutierte Merit-Order-Prinzip zur Strompreisbildung soll nach Ansicht heimischer Energieexpertinnen und -experten nicht abgeschafft, sondern weiterentwickelt werden. Bei einem Mediengespräch des Netzwerks "Diskurs" am Freitag betonten die Fachleute, dass der Mechanismus kurzfristig effizient arbeite. Für langfristige Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien und weniger Abhängigkeit vom Gaspreis brauche es jedoch den Übergang zu einem hybriden Marktdesign.

Russland meldet massiven ukrainischen Drohnenangriff

Moskau - Das russische Verteidigungsministerium hat am Freitag einen massiven ukrainischen Drohnenangriff vermeldet. In der Nacht seien 355 Drohnen über russischen Regionen abgeschossen worden, hieß es in der Früh. In der zentralrussischen Stadt Rjasan kamen bei einem Drohnenangriff drei Menschen ums Leben, zwölf weitere werden verletzt. Zudem wurden Hochhäuser beschädigt und ein Industrieunternehmen getroffen, wie der regionale Gouverneur Pawel Malkow mitteilte.

Iran-Krieg trübt Stimmung in Wirtschaft weiter ein

Wien - Der andauernde Krieg in Nahost hat die Stimmung in Österreichs Wirtschaft weiter eingetrübt. Im April fiel der Konjunkturindikator der UniCredit Bank Austria auf minus 1,8 Punkte, den niedrigsten Wert seit einem halben Jahr. Haupttreiber für den Rückgang um 0,5 Punkte gegenüber dem Vormonat war die Verschlechterung der Stimmung im Dienstleistungsbereich und am Bau sowie ein Einbruch bei der Konsumentenstimmung, wie die Bank Austria am Freitag mitteilte.

Israels Armee ruft zur Evakuierung im Südlibanon auf

Tyros - Die israelische Armee (IDF) hat die Bewohner von fünf Ortschaften im Libanon zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Angesichts der "Verletzung des Waffenruheabkommens durch die terroristische Hisbollah" sähen sich die Streitkräfte "gezwungen, mit aller Härte gegen sie vorzugehen", erklärte der arabischsprachige Sprecher der IDF, Avichay Adraee, am Freitag im Onlinedienst X. Adraee nannte dabei fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Tyros an der Küste im Südlibanon.

In südfranzösischer Kleinstadt wird nach Cobra gesucht

Toulouse - Schlangenalarm in einer südfranzösischen Kleinstadt: Seit der Sichtung einer giftigen Kobra in Castelginest am Dienstagabend suchen Feuerwehr und Polizei nach dem gefährlichen Reptil. Öffentliche Einrichtungen und Parks bleiben geschlossen, viele Bewohner sind besorgt. "Aus Sicherheitsgründen und aufgrund der nachgewiesenen Anwesenheit einer giftigen Kobra in der Gemeinde bitten wir Sie, bei Ihren Wegen größte Vorsicht walten zu lassen", warnte die Stadtverwaltung.

Zahl der Toten nach Unwettern in Nordindien steigt weiter

Neu-Delhi - Nach Unwettern im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh ist die Zahl der Toten auf mindestens 111 gestiegen. Durch Sturmböen, Blitze und starke Regenfälle seien zudem mindestens 72 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden am Freitag laut Medienberichten mit. Durch die Unwetter in den vergangenen Tagen waren Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt worden. Zudem kam es zu Überschwemmungen.

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red