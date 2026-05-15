Krankenkassen-Abgang 2025 stark verringert

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) konnte ihren Abgang im Jahr 2025 stärker reduzieren, als ursprünglich prognostiziert. Statt minus 906 Mio. Euro, wie im Februar 2025 vorausgesagt (bzw. minus 454 Mio. Euro in der Februar-Prognose 2026), zeigt das Endergebnis jetzt nur noch ein Defizit von 156,3 Mio. Euro. Auch die Vorhersage für 2026 und 2027 hat sich dadurch verbessert. Obmann Peter McDonald sah im Gespräch mit der APA dennoch weiter höchsten Handlungsbedarf.

Rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen gegen Laura Privatstiftung

Innsbruck/Österreich - Im Insolvenzverfahren gegen die von Immobilienunternehmer Ren� Benko einst mitgegründete Laura Privatstiftung findet am Montag am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung statt. Im Vorfeld wurden rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen angemeldet, sagte Insolvenzverwalter Stefan Geiler der APA. Wie viel davon in der Tagsatzung von ihm anerkannt werden wird, wollte der Rechtsanwalt nicht sagen. Man könne aber davon ausgehen, dass dies nur ein "geringer Teil" sein werde.

Russland meldet massiven ukrainischen Drohnenangriff

Moskau - Das russische Verteidigungsministerium hat am Freitag einen massiven ukrainischen Drohnenangriff vermeldet. In der Nacht seien 355 Drohnen über russischen Regionen abgeschossen worden, hieß es in der Früh. In der zentralrussischen Stadt Rjasan kamen bei einem Drohnenangriff drei Menschen ums Leben, zwölf weitere werden verletzt. Zudem wurden Hochhäuser beschädigt und ein Industrieunternehmen getroffen, wie der regionale Gouverneur Pawel Malkow mitteilte.

Weniger irreguläre Grenzübertritte in die EU

Brüssel/EU-weit - Illegale Grenzübertritte in die EU sind in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das teilte die europäische Grenzschutzagentur Frontex am Freitag mit. Ausschlaggebend dafür seien die Zusammenarbeit mit Partnerländern, Präventivmaßnahmen in Herkunftsländern und Wetterbedingungen gewesen. Zuvor hatte Frontex bereits über einen 39-prozentigen Rückgang irregulärer Grenzübertritte im ersten Quartal 2026 berichtet.

Iran-Krieg spaltet BRICS-Staaten

Neu-Delhi/Teheran - Der Iran-Krieg entzweit auch nicht-westliche Staaten. Ein Treffen der BRICS-Außenminister in Neu-Delhi endete am Freitag ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung. Grund waren Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Bei einer Pressekonferenz am Rande des Treffens kritisierte Irans Außenminister Araqchi die VAE und die USA.

Geplante Paketabgabe trifft tausende kleine Händler

Wien - Die geplante Paketabgabe von zwei Euro stößt bei der Wirtschaftskammer auf scharfe Kritik. Wie WKÖ-Handelsvertreter Alexander Smuk am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal" betonte, würde die Maßnahme 4.000 bis 5.000 kleine und mittlere heimische Händler massiv treffen, die auf Online-Marktplätze angewiesen sind. Zudem zeigt eine aktuelle Studie der Linzer Kepler-Universität, dass sich die Abgabe kaum durch Selbstabholung im Geschäft umgehen lässt.

Motorisierter Individualverkehr legte 2025 in Wien zu

Wien - Dass die Wienerinnen und Wiener ihre Wege großteils umweltfreundlich erledigen, hat sich auch 2025 wieder gezeigt. In der am Freitag von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentierten Auswertung des "Modal Split" für das Vorjahr sind Öffis und Fußverkehr erneut die Spitzenreiter. Den Anteil des motorisierten Individualverkehrs zurückzudrängen, ist jedoch nicht gelungen. Im Gegenteil: Die Auto- und Motorradquote ist sogar leicht angestiegen.

In südfranzösischer Kleinstadt wird nach Cobra gesucht

Toulouse - Schlangenalarm in einer südfranzösischen Kleinstadt: Seit der Sichtung einer giftigen Kobra in Castelginest am Dienstagabend suchen Feuerwehr und Polizei nach dem gefährlichen Reptil. Öffentliche Einrichtungen und Parks bleiben geschlossen, viele Bewohner sind besorgt. "Aus Sicherheitsgründen und aufgrund der nachgewiesenen Anwesenheit einer giftigen Kobra in der Gemeinde bitten wir Sie, bei Ihren Wegen größte Vorsicht walten zu lassen", warnte die Stadtverwaltung.

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red