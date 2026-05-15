Krankenkassen-Abgang 2025 stark verringert

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) konnte ihren Abgang 2025 stärker reduzieren als prognostiziert. Statt minus 906 Mio. Euro, wie im Februar 2025 vorausgesagt (bzw. -454 Mio. in der Februar-Prognose 2026), zeigt das Endergebnis nur noch ein Defizit von 156,3 Mio. Euro. Auch die Prognose bis 2027 hat sich verbessert. Insgesamt liegt das Defizit der Krankenkassen bei 180,4 Mio. Euro. ÖGK-Obmann Peter McDonald sah im APA-Gespräch dennoch weiter höchsten Handlungsbedarf.

Rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen gegen Laura Privatstiftung

Innsbruck/Österreich - Im Insolvenzverfahren gegen die von Immobilienunternehmer Ren� Benko einst mitgegründete Laura Privatstiftung findet am Montag am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung statt. Im Vorfeld wurden rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen angemeldet, sagte Insolvenzverwalter Stefan Geiler der APA. Wie viel davon in der Tagsatzung von ihm anerkannt werden wird, wollte der Rechtsanwalt nicht sagen. Man könne aber davon ausgehen, dass dies nur ein "geringer Teil" sein werde.

Massiver ukrainischer Drohnenangriff auf Russland

Moskau - Das russische Verteidigungsministerium hat am Freitag einen massiven ukrainischen Drohnenangriff vermeldet. In der Nacht auf Freitag seien 355 Drohnen über russischen Regionen abgeschossen worden, hieß es in der Früh. In der zentralrussischen Stadt Rjasan kamen bei einem Drohnenangriff vier Menschen ums Leben, fast 30 weitere wurden verletzt. Außerdem wurden Hochhäuser beschädigt und ein Industrieunternehmen getroffen, wie der regionale Gouverneur Pawel Malkow mitteilte.

Iran-Krieg spaltet BRICS-Staaten

Neu-Delhi/Teheran - Der Iran-Krieg entzweit auch nicht-westliche Staaten. Ein Treffen der BRICS-Außenminister in Neu-Delhi endete am Freitag ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung. Grund waren Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Bei einer Pressekonferenz am Rande des Treffens kritisierte Irans Außenminister Araqchi die VAE und die USA.

Geplante Paketabgabe trifft tausende kleine Händler

Wien - Die geplante Paketabgabe von zwei Euro stößt bei der Wirtschaftskammer auf scharfe Kritik. Wie WKÖ-Handelsvertreter Alexander Smuk am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal" betonte, würde die Maßnahme 4.000 bis 5.000 kleine und mittlere heimische Händler massiv treffen, die auf Online-Marktplätze angewiesen sind. Zudem zeigt eine aktuelle Studie der Linzer Kepler-Universität, dass sich die Abgabe kaum durch Selbstabholung im Geschäft umgehen lässt.

Motorisierter Individualverkehr legte 2025 in Wien zu

Wien - Dass die Wienerinnen und Wiener ihre Wege großteils umweltfreundlich erledigen, hat sich auch 2025 wieder gezeigt. In der am Freitag von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentierten Auswertung des "Modal Split" für das Vorjahr sind Öffis und Fußverkehr erneut die Spitzenreiter. Den Anteil des motorisierten Individualverkehrs zurückzudrängen, ist jedoch nicht gelungen. Im Gegenteil: Die Auto- und Motorradquote ist sogar leicht angestiegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red